Leiva arrasa en Madrid y anuncia su segunda fecha en 2022

Leiva es uno de los artistas nacionales más populares del momento. Y si a eso le sumamos el hecho de que desde hace un par de años no hemos podido disfrutarlo en directo y de las ganas que tiene la gente de ir a un concierto el resultado es justo el que ha sucedido: el solista madrileño ha arrasado en Madrid y ya ha anunciado su segunda fecha para 2022.

Porque el de Alameda de Osuna regresará con dos conciertos en la capital los días 1 y 5 de junio de 2022 en el WiZink Center para presentar su nuevo disco, Cuando te muerdes el labio, que ve la luz este 3 de diciembre. Las entradas para el primero de los shows están completamente agotadas tras vender 10.000 localidades en los primeros 15 minutos a la venta y agotar todo el aforo antes de 9 horas.

"Agradezco en el alma la tremenda fidelidad siempre. ¡Es una pasada!" ha explicado Leiva en un comunicado de prensa hecho público por Sony Music. Los tickets para el segundo de sus directos en Madrid ya están a la venta a través de los canales habituales y probablemente no duren mucho a la venta a juzgar por lo visto durante estos días. Porque hasta el momento son los únicos conciertos en España que ha confirmado el ex Pereza para el próximo año.

Lo que sí es seguro es que serán los únicos que pueda hacer en ese recinto ya que no existe ninguna otra fecha próxima debido a la alta demanda de conciertos para el próximo año. Allí ofreció su último concierto en solitario en los últimos días de 2019 y allí parece que regresará a los escenarios. "No habrá más que esa, ya que no hemos conseguido disponer de más fechas en el mismo recinto debido al overbooking de shows el año que viene" ha explicado Leiva.

Cuando te muerdes el labio es su nuevo proyecto musical en el que reúne a más de una decena de las principales voces femeninas de la música española y latina. Artistas como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Zahara, Nina de Juan...

El parón de esa gira fue el germen de su nuevo disco. Para su creación ha contado con dos productores en dos lugares distintos: Madrid junto a Carlos Raya con el que ha trabajado habitualmente; y México, junto a Adán Jodorowsky, más conocido como Adanowsky, hijo de Alejandro Jodorowsky.

Hace unas semanas os contamos que Leiva se había despedido de su Tour Nuclear y había prometido arrancar una nueva era en directo: "Pronto tendremos bonitas noticias y os contaré cosas que molan. Un besito a todos y gracias por la lealtad" escribió en su perfil oficial de Instagram. La gira Cuando te muerdes el labio ya está aquí. El madrileño estará en directo el 12 de mayo de 2022 en Metropolitan de Ciudad de México y el 1 y el 5 de Junio en el Wizink Center de Madrid.