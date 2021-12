Verónica Forqué habla por primera vez de su abandono en 'Masterchef'

Verónica Forqué por fin ha hablado de su abandono en Masterchef Celebrity 6. La concursante más polémica de la última edición de la versión para famosos del talent de cocina de TVE dejó el concurso a las puertas de la final alegando, vía mensaje de audio, que su cuerpo no la permitía continuar y desde entonces no había vuelto a soltar prenda sobre este tema. Hasta ahora.

El pasado lunes, justo cuando La 1 de TVE emitía la final de Masterchef Celebrity 6, Eduardo Navarrete presentó su nueva colección de moda y, entre otros compañeros del reality que decidieron apoyarle en este momento y celebrities diversas entre las que destacaron Daniela Santiago y gran parte del reparto de Aquí no hay quien viva, allí se plantó una de sus grandes compañeras en el programa, Verónica Forqué.

La actriz participó en el irreverente y colorido desfile de que Navarrete organizó el madrileño Mercado de San Antón luciendo un vestido claramente inspirado en el logotipo de El Corte Inglés, y, después de lucir palmito y posar junto a los demás modelos contratados por el diseñador, atendió a la prensa para hablar por primera vez de su polémico paso por Masterchef Celebrity 6 así como de su inesperada desaparición de la pequeña pantalla.

Verónica Forqué y los demás modelos que acompañaron a Eduardo Navarrete en la presentación de su nueva colección de ropa. / Javier Rodrigo

Forqué, que todo el tiempo estuvo arropada tanto por Navarrete como por su compañera en el formato Belén López, aseguró ante los micrófonos que volvería a apuntarse a la experiencia de Masterchef aunque no se arrepiente de su abandono. "Fue por circunstancias de la vida", sostuvo la exaspirante del reality.

Para ella, el programa ha sido una aventura muy divertida en la que ha conocido a gente estupenda. Sin embargo, ha admitido que el público no ha podido descubrir verdaderamente cómo es Verónica Forqué porque el formato es muy estresante y ella "estaba un poco alterada". "Todos estábamos un poco alterados, porque yo... madre mía de mi vida. Yo me veo y digo, ¿pero qué hacías, hija mía?", sostuvo al respecto López haciendo palpable su apoyo a su compañera tanto de programa como de profesión.

Tiene el apoyo incondicional de su hija

Preguntada por los periodistas por la opinión de su hija al respecto de todas las polémicas que la han envuelto por su comportamiento en las pruebas de exteriores de Masterchef Celebrity 6 —donde en algunas ocasiones ha perdido los nervios y ha acabado enfadando a todo su equipo—, la actriz ha asegurado que para su hija, ella siempre es "la mejor" y que todo le ha parecido muy bien.

- ¿Lo mejor del partido?

- Belén, el chocolate de Belén

- ¿Lo menos bueno?

- Belén, que tiene muy mala...

- ¿El arbitro?

- No está#MCCelebrity pic.twitter.com/qI585EHkXM — MasterChef (@MasterChef_es) November 1, 2021

Por último, aunque esta aventura ha acabado por agotarla hasta el punto de sentir que debía abandonar la competición para cuidar de su salud, Forqué no ha querido descartar su participación en otro tipo de realities en el futuro. Eso sí, no se ha mojado más alegando que depende de en qué programa sea invitada, se plantearía acudir o no. "Así en general es muy difícil contestar", ha asegurado.