Paula Gonu muestra la realidad de su cuerpo y confiesa por qué se siente culpable

Paula Gonu ha sido la última influencer del panorama nacional en alzar la voz contra el postureo en las redes sociales y lo ha hecho mostrando sus propias imperfecciones, algo que suele ser muy aplaudido por los seguidores. Pero, yendo un paso más allá, la que ya demostró cómo se podía engañar a absolutamente todo el mundo a través de Instagram, ha mostrado su culpabilidad por formar parte de un colectivo que, mostrando sólo la parte buena de las cosas, favorece a la aparición y desarrollo de las inseguridades físicas de muchos usuarios de las redes.

La salud mental y su cuidado es un tema en el que cada vez más rostros públicos hacen hincapié poniéndose a sí mismos como ejemplo. Si bien hace unos días Dulceida mostró sus imágenes llorando como símbolo de las cosas malas que le habían ocurrido en este 2021, ahora ha sido Paula Gonu la que ha defendido la importancia de priorizar nuestro autoestima. “Estoy intentando mejorar muchas cosas de mí. Una de ellas es la de no compararme con nadie. No comparar mi vida con la de esa persona que, según sus stories, tiene una vida perfecta. No comparar mi cuerpo con los de esas chicas que, según sus fotos, tienen un cuerpo perfecto”, ha comenzado su texto.

Un texto que acompaña a un vídeo que la influencer ha subido en el que aparece posando con un bikini dorado con una postura que mostraba su cuerpo de lo más estilizado. Unos segundos más tarde y simplemente con cambiar de postura, su figura cambiaba dejando en evidencia, por ejemplo, la celulitis: “Me encanta verme bien pero me gusta todavía más empezar a aceptar esas partes de mí que siempre intento ocultar”.

Paula Gonu se siente culpable por contribuir a este fenómeno

Pese a que Paula Gonu ha sido muchas veces aplaudida por mostrar lo que popularmente se llama (no sin polémica) “un cuerpo real”, ella misma ha lanzado una reflexión sobre el papel que ejerce en las plataformas digitales: "Las redes sociales no ayudan a este proceso y me siento culpable y responsable por formar parte de ese “obstáculo”. Que la única persona con la que nos comparemos seamos nosotros mismos."

Cada vez son más las celebrities que muestran su aspecto más allá de los filtros, incluso algunas de las modelos internacionales más cotizadas como Sara Sampaio. Una tendencia que va desde enseñar los rostros sin maquillaje, hasta los kilos de más y, por supuesto, la verdadera cara de las emociones más allá de la vida aparentemente perfecta que se tiende siempre a exponer a través de plataformas como Instagram.