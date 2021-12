Billie Eilish y la razón por la que no somos los únicos que decimos mal su nombre

Spain is different. Para lo bueno y para lo malo. Y tenemos que reconocer que en la mayoría de casos (no todos, ojo) solemos 'castellanizar' los nombres de los artistas internacionales (sobre todo ingleses, canadienses o estadounidenses). ¿Quién no ha hablado alguna vez de U dos? ¿O se ha emocionado con los "be te ese"? ¿Y lo de Selena Gomez y Bebe Rexha y no Selina Gomez y Bibi Rexha? Pues con Billie Eilish, más de lo mismo.

Y no lo decimos nosotros sino un organismo en Estados Unidos que ha estado estudiando durante el último año las menciones audiovisuales que han tenido millones de palabras en la televisión en suelo estadounidense.

Según ha desvelado el estudio de U.S. Captioning Co, el nombre de la responsable de hits como Bad Guy es pronunciado mal hasta en su propio país. De hecho, según sus propias cuentas, es una de las 10 palabras que a lo largo del año se han pronunciado de manera incorrecta en mayor número de ocasiones. ¡Y eso que solo han estudiado EE UU! Si llegan a venir a España...

Hay que reconocerlo: más de una vez y más de dos se nos ha escapado eso de Billie Eilish... Y no, el apellido de la superestrella americana no se lee tal cual por muy sorprendente que nos parezca. Y si lo hacemos con ella tendríamos que hacerlo con Ed Sheeran (shiran no, sheeran...), Coldplay (Coldplei no, coldplay...).

¿Cómo se pronuncia el nombre de Billie Eilish?

Lo mejor para salir siempre de dudas es preguntárselo al propio artista. Aunque en este caso no tenemos muy a mano a la artista por lo que lo mejor es echar un vistazo a las entrevistas en las que ella misma se presenta. Y ninguna mejor para aprender y repetir como la última que realizó con Vanity Fair por quinto año consecutivo.

Hasta en cinco ocasiones repite "My name is Billie Eilish" (pronunciado Bili Ailish). Así que ya sabéis chicxs...

Y el caso de Billie no es único ni excepcional. Hay muchos ejemplos de artistas mundialmente conocidos, algunos de los más famosos del mundo, pero sus nombres suponen un desafío para nosotros. No sabemos pronunciarlos correctamente y por más que escuchamos sus nombres en las entregas de premios o en sus canciones, nosotros nos empeñamos en llamarlos de otra forma. Echa un vistazo a los más comunes.