Tom Holland confiesa que no sabe si quiere seguir siendo actor en pleno fenómeno Spiderman

No se puede negar que Tom Holland es uno de los actores del momento. Gracias a su papel como Spiderman en la esperadísima Spiderman: No Way Home junto a Zendaya, así como a otras cintas con no menos expectativas a sus espaldas como Uncharted, el nombre de Tom Holland resuena con fuerza en las noticias sobre el séptimo arte prácticamente a diario. Además de en las de crónica social gracias a su ya confirmado romance con Zendaya. Sin embargo, puede que el actor no tenga tan claro su futuro ante las cámaras como el resto del mundo da por hecho.

Así lo ha confesado él mismo en una entrevista con el medio Sky News, donde ha revelado que, a sus 25 años de edad, no cierra la puerta a otras salidas laborales más allá de la interpretación: “Ni siquiera sé si quiero ser actor... Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría hacer otras cosas", ha afirmado el protagonista de Spiderman dejando sin palabras a todos sus fans con unas declaraciones que llegan en un momento glorioso de su carrera. Y es que, por si aún alguien no se ha percatado de ello, Tom Holland debutó como actor dando vida al mítico bailarín Billy Elliot (y también es el niño de Lo Imposible de J.A. Bayona).

"Sinceramente, estoy como... teniendo una crisis de la mediana edad, sí, a los 25, estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad", ha bromeado Tom Holland quitándole hierro al asunto. Aunque, cabe recordar que él mismo ya habló sobre que no querría continuar dando vida al superhéroe cuando tuviera más de 30 años de edad, ya que, para él “no tendría sentido”.

Pese a todo, Tom Holland no ha dado ninguna pista sobre en qué disciplinas le gustaría probar suerte si decidiera alejarse del mundo de la interpretación. Al contrario que Zendaya, que ya ha manifestado abiertamente que le encantaría hacer sus pinitos como directora y que le apasiona la fotografía.

Próximos proyectos de Tom Holland

Para tranquilidad de los fans, todo apunta a que los pensamientos del actor no podrían materializarse pronto, teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que ya han contado con Tom Holland entre su elenco. El más reciente, tal y como confirmó nuestro compañero David Reszka, es un biopic sobre Fred Astaire, una estrella del claqué considerado uno de los mejores bailarines del siglo XX.