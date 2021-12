Alejandro Sanz desvela la única regla que hay en las fiestas de su casa

Alejandro Sanz es ya uno de los invitados clásicos de El Hormiguero. Es por ello que, desde 2019, forma parte del club VIP del programa por la alta frecuencia con la que protagoniza el plató. La última vez que asistió, este 13 de diciembre, desveló la única regla que hay en sus fiestas.

En el paso del madrileño por el espacio de entretenimiento de Antena 3, pudimos conocer varios detalles de las reuniones plagadas de famosos que da en su casa. Pablo Motos sabía de sobra que algunos de los invitados son políticos muy mediáticos. "Me han hablado de las fiestas en tu casa. Me han dicho que allí va mucha gente y que fueron Ayuso y Almeida", dijo el presentador, a lo que Alejandro contestó entre risas que "no hablo de mi vida privada".

El preámbulo de lo que podría haberse quedado en nada retomó una senda amistosa que nos llevó a saber un poquito más de lo que sucede en el hogar de Sanz, empezando por la invitación al propio Pablo a asistir: "Por mi casa ha pasado mucha gente. Tú, por cierto, no has venido. Ven".

"Me han dicho que en tu casa no se habla de política", dijo Motos, adivinando así la única regla que gobierna entre Sanz y sus invitados. "Jamás. Ya hay demasiada política en casi todo. A mi casa va mucha gente de muchas formas de pensar y la única condición es que no se hable de política. Es un espacio libre de humos", declaró el artista.

Sanz y el reencuentro con sus orígenes

Alejandro Sanz fue el protagonista de las novedades musicales del pasado viernes, 10 de diciembre, gracias al lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio: Sanz. Un disco del que habló mucho en El Hormiguero y presentó ante los medios la semana pasada.

Fue una puesta de largo en su barrio, Moratalaz, a la que asistió nuestra compañera Cristina Zavala. El artista afirmó que se trata de un álbum que "nace con la necesidad de recuperar la esencia de los primeros discos", y cuyo título y portada ha dejado muchas reacciones.