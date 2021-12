Cerrojo de WhatsApp a los ‘stalkers’: tú eliges quién ve si estás en línea

En un esfuerzo de obtener la mayor privacidad posible en internet, WhatsApp ha puesto el cerrojo a los stalkers. Y es que la app de mensajería instantánea incluye en su nueva actualización una mejora muy demandada en la que tú eliges quién ve si estás en línea.

Tendremos que esperar un poco para tenerlo en todos nuestros smartphones, pero aquellos que han tenido acceso a la beta para Android e IOS ya han podido conocer cómo funciona esta implementación en la famosa herramienta de mensajes.

Si bien es cierto que ya podemos ocultar a todos los contactos nuestra última conexión (explicamos abajo cómo hacerlo), WhatsApp ya tiene preparado el siguiente paso: elegir de forma específica a quién ocultamos cuándo nos hemos conectado por última vez.

Esta opción aparecerá en el lugar donde ahora ya podemos ocultar dicho dato a todos los contactos, y se llamará "Mis contactos excepto". De esta forma, podremos dejar fuera a esas personas, conocidas como stalkers o acosadoras, que se obsesionan por estar al tanto de todos tus movimientos en la app más utilizada de nuestro móvil.

Tú eliges quién ve tu última conexión en WhatsApp / Jakub Porzycki/NurPhoto vía Getty Images

¿Cómo ocultar mi última conexión?

Mientras no llega esta nueva actualización a todos los usuarios, ya tenemos un método que permite decidir (en grandes cantidades de personas) quién puede ver tu última conexión.

En primer lugar, hay que ir al menú de "ajustes". Una vez dentro, accedemos a "cuenta" y, ahí, entramos en "privacidad". Una vez en esta pestaña, desplegamos la opción "Hora de última vez".

Aquí tendremos tres opciones: "todos", "mis contactos" y "nadie", pudiendo así ocultar (o no) esta información. Será precisamente en este apartado donde muy pronto veremos "Mis contactos excepto", para poder excluir de esta forma a aquellas personas en particular que no queremos que vean nuestra última conexión.

Esta actualización se unirá a otras que también han supuesto una gran alegría a sus millones de fieles. Ya es posible usar la app en el ordenador sin conectar el móvil, además de todas las novedades de los audios: el aumento de velocidad y poder pausar los audios antes de mandarlos. Algo que no podrá hacer todo el mundo, ya que WhatsApp ha dejado de funcionar en todos estos móviles.