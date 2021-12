La despedida de María Castro a Verónica Forqué que recuerda su grandeza

Verónica Forqué se quitaba la vida este lunes 13 de diciembre dejando en shock a un país entero que trata ahora de reponerse de tan tremenda pérdida. Durante todo el día han sido cientos y miles los famosos y anónimos que han recordado a su manera a la legendaria actriz española. Pero tal vez uno de los mensajes más emotivos sea el de María Castro.

Con una anécdota que le sucedió en los recientes Premios Forqué, quiso recordar la grandeza de una artista que fue fuente de motivación para personas como ella: "Verónica, antes de ayer estuvimos hablando de ti en casa. Llegaba de los Premios Forqué, precisamente, y enseguida les conté cómo había sido mi noche. Entre otras cosas, les dije que una periodista, fan de la época dorada de 'Sin tetas no hay Paraíso' y de la Jessi, me había preguntado que si me atrevería alguna vez con un monólogo, como las "grandes": Concha Velasco, Verónica Forqué..." comienza explicando la intérprete.

"Agradecí mucho la comparación, porque las grandes, mis consideradas "grandes", son tan respetadas por mí como veneradas, y empecé a recordar con Jose, una vez en la que pude apreciar tu arte bien de cerca. Fue en el teatro Maravillas, viéndote brillar y hablar con una pared, dicho sea de paso, en la obra Shirley Valentine... y es que esa era tu única compañía en la función, de DOS HORAS (que se dice pronto si estás sola en escena): una pared, una cocina y tu talento. En dos horas ni se me pasó por la cabeza mirar el reloj... vamos, podían habérmelo robado mientras te admiraba, porque no me habría dado ni cuenta" confiesa María Castro en su publicación en su perfil oficial de Instagram.

La actriz pone así de relevancia el poder de atracción de una auténtica animal de escenario que no sólo fue capaz de despuntar en el cine sino que también se convirtió en una referencia en la televisión y en el teatro. Una todoterreno que marcó un antes y un después en la escena española.

Verónica llevaba desde 1972 trabajando como actriz. Con cuatro premios Goya a sus espaldas, es una de las actrices más aclamadas de la historia de los galardones. El primero se lo llevó en 1986 por El Año de las luces. El segundo y el tercero fue en 1987 (por actriz principal y de reparto) en La vida alegre y Moros y Cristianos. El cuarto fue por Kika en 1994. La actriz fue una de las musas de Pedro Almodóvar, con quien trabajó en tres películas. Su primer papel en el cine fue en Mi querida señorita de Jaime de Armiñán.

"Y es que a dónde ibas, llenabas. A dónde ibas, eras suficiente. Adónde ibas, captabas la luz, el foco y la atención... Y eso, eso sólo lo consiguen las artistas con magia, fuerza y verdad, como la que tú tenías, o tienes (porque estás en todos los que hemos crecido tratando de aprender de ti)... vamos las ARTISTAS con mayúsculas. Descansa en paz, Verónica. Mi más sentido pésame a toda la familia." termina escribiendo María Castro en sus redes sociales.

No ha habido rostro televisivo, del cine o del teatro que no haya querido despedirse a su manera de Verónica Forqué en una fecha que ya será recordada trágicamente. Miki Nadal, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Vanesa Romero, Jordi Cruz, David Bustamante, Carmina Barrios, Carlos Latre, Antonio Banderas... es sólo una pequeña muestra de los miles de nombres que han dado su adiós a la chica Almodóvar, a la musa de la movida y a la reina de los Goya.