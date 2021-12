Madonna anuncia nueva música para 2022 desde el estudio de grabación

"So great to be back in the studio making Music again. Surprises in the New Year" ("Es genial volver al estudio a hacer música otra vez. Sorpresas en Año Nuevo"). Este es el mensaje que posteó Madonna hace unos días en su perfil oficial de Instagram y que ha revolucionado a toda la industria musical. La Reina del Pop publicaba una serie de imágenes en las que se le veía dentro de un estudio grabando voces.

La gran preguntay la gran duda ahora es si la artista de Michigan se refería al Año Nuevo como día, es decir, al 1 de enero de 2022, que es el próximo sábado, o al año 2022 en sí y tendremos que esperar algo más de tiempo para recibir su nueva propuesta musical.

Las imágenes que acompañan al texto publicado por Madonna parecen ser de algunos de los colaboradores que estarían acompañando a la solista en este retorno a la escena musical. Entre ellos figuran Swae Lee de Rae Sremmurd, la productora Lauren D'Elia o el compositor Jozzy.

No es la primera vez que echa mano de estos colaboradores. Hay que recordar que en su anterior proyecto discográfico, Madame X, la intérprete ya unió su talento con el de estos productores en busca de refrescar su sonido manteniendo el sello de la 'ambición rubia'.

Con el objetivo de lanzar su nuevo proyecto musical en 2022, Madonna pondrá fin así a tres años de silencio discográfico desde que viera la luz el citado álbum que apenas pudo defender en directo por culpa del estallido de la pandemia mundial de coronavirus.

Desde entonces la artista ha mantenido un perfil bajo en lo que a protagonismo se refiere salvo por algunas publicaciones de Instagram duramente criticadas por explotación laboral y por violencia de género. La Reina del Pop agradecía a muchos de sus colaboradores que hubieran trabajado durante horas gratis y mostraba una foto en la que el fotógrafo Steven Klein la apuntaba con un cuchillo. Si la reina del pop quería impactar a sus seguidores con la publicación lo consiguió.

Ese es el toque de Madonna: no dejar nunca indiferente a nadie. Y seguro que con su nueva música también lo va a conseguir. Ahora faltan por conocer los detalles: título, fecha de lanzamiento, canciones, colaboraciones...