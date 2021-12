Juan Gómez-Jurado, el autor más vendido de nuestro país, comparte junto a Bárbara Montes su Top 5 libros 2021

Juan Gómez-Jurado es uno de los autores más conocidos de nuestro país, para algo es el que más ha vendido en los dos últimos años en nuestro país y todo gracias a su saga Reina Roja. Y ha decidido acabar el año lanzando una nueva entrega de su otra saga infantil, la que comparte con su pareja, Bárbara Montes.

Juntos han creado a Amanda Black con el afán de ir creando nuevos lectores. Porque su pasión es leer y no cejan en su empeño de contagiar esa pasión a otros. De ahí que no hayan dudado a la hora de hacernos un top 5 de libros imprescindibles para este 2021.

5. Los años extraordinarios. Rodrigo Cortés.

Juan: La mejor novela que hemos leído este año.

Bárbara: Está maravillosamente bien escrita. Es realismo mágico a un nivel que yo hacía años que no veía. Todo lo que te puede gustar en un libro está en el libro de Rodrigo. El personaje, como todos los que se le van añadiendo por el camino que son todos maravillosos. La historia es perfecta. Hasta la portada es bonita. Cuando lo leí, se lo dije a Juan, ‘esto es lo mejor que he leído en décadas’.

Juan: Tiene ecos del mejor Gabriel García Márquez. En general del realismo mágico hay mucho, hay experimento literario en algún momento. Tiene cosas del mejor Mendoza también. Está clavado el sentido del humor. La novela es brillantísima y corre uno la tentación de leerla de un tirón, pero es mucho mejor cuando paras a leerla a pequeños sorbos porque de verdad que es un libro al que vas a querer volver muchas veces. Lo he leído varias veces y cada vez descubro algo.

4. Lo que la marea esconde. María Oruña.

Juan: Es una de las mejores novelas de misterio que he leído este año.

3. En plena noche. Mikel Santiago.

Juan: Mikel es un amor.

Bárbara: Llevo leyendo a Mikel desde la primera novela.

Juan: Es verdad, es ella quien me lo descubrió.

Bárbara: Es un autor que mejora novela tras novela de una manera impresionante. Tiene un dominio pleno de los personajes, del ritmo y de todo.

Juan: Yo empecé leyendo La última noche en Tremore Beach, que estaba bien, pero una primera novela. Luego, El mal camino, que me gustó sin llegar a entusiasmarme. Pero desde la historia de El extraño verano de Tom Harvey ha ido creciendo, creciendo y creciendo y El mentiroso me pareció de ‘ostras, este chaval…cómo engancha, cómo te engaña, cómo te da la vuelta en todo momento’. Me flipa.

2. Astillas en la piel. César Pérez Gellida.

Juan: Directamente el mejor escritor de novela negra en España. Punto. Cualquier cosa que él haga sabes que va estar teñida de sangre, de una visceralidad brutal y una sensorialidad que le hacen muy bueno. Es espectacular la forma de escribir. Y cuando lo he dicho delante de él, dicen los lectores, ‘¿cómo vas a poner a César por delante de ti como mejor escritor de novela negra?’ y yo digo, ‘porque yo hago thriller’. El thriller y la novela negra no son lo mismo. Le admiro mucho, le quiero muchísimo y me parece que es una lectura obligada.

1. La casa al final de Nedless Street. Catriona Ward.

Bárbara: Estoy leyéndolo ahora mismo y no puedo separar la vista y a mí eso me pasa muy pocas veces. No sé a dónde quiere ir y eso ya me basta para recomendarlo. Está muy bien escrito desde dos puntos de vista, tres de hecho, y uno es el de un gato. Me está volviendo loca, me está pareciendo buenísimo.

Bonus track. La buena suerte. Rosa Montero.

Juan: Nos flipa Rosa Montero. Es una escritora como la copa de un pino y ha demostrado ya que es una enorme escritora de novela negra también y de ciencia ficción, con una naturalidad increíble. Esta es una novela de intriga, sobre un chaval que se llama Pablo que un día baja de un tren y se esconde en un pueblo, el primero que ve y no sabemos por qué. Vamos a ir descubriéndole a él a través de las personas que va conociendo en este pueblo. Y no cuento más porque es una historia de amor, sobre todo, pero también de intriga escrita por Rosa que es la mejor escritora de España.