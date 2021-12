Nochevieja 2021: 10 rituales que hacer en fin de año para tener un 2022 lleno de suerte

Ha llegado el momento de dejar atrás el 2021 y dar la bienvenida al 2022. Con la esperanza de que sea un gran año y nos traiga salud, dinero y amor, son muchas las personas que apuestan por hacer rituales y tradiciones que se han ido forjando a lo largo de los años. Y es que en estas fechas somos todos un poco supersticiosos.

En LOS40 hemos querido recopilar algunos de ellos para que atraigas las mejores vibraciones de cara a los próximos 12 meses. De este modo, esta Nochevieja tienes un gran abanico de posibilidades a la hora de hacer rituales. ¿Te animas?

1. Llevar ropa interior roja

Es conocido a nivel nacional que nos ponemos una prenda roja la última noche del año. ¿Por qué hacemos esto? Según la historia más aceptada, la idea vino en la Edad Media cuando el rojo estaba relacionado con la brujería o el demonio y estaba prohibido llevarlo en público. Pero, también se empezó a creer en esta época que, en invierno, donde hay ausencia de color, el rojo podía simbolizar vida. Y con el tiempo ha adquirido otros significados como pasión, amor y prosperidad. Así se empezó a llevar de la forma más íntima.

2. Llevar ropa interior según lo que quieras conseguir este año

Pero no solo se tiene la creencia de que la ropa interior roja atrae buena suerte. Hay en países donde se ponen los calzoncillos o las bragas según lo que quieran atraer ese año: salud, amor, dinero… ¡Puedes ponerte varios colores a ver qué pasa!

3. Un anillo en la copa de champán

Cuando llegue el momento de hacer el brindis, ten preparado el champagne y un anillo (o cualquier otra joya) de oro. Preferiblemente una pieza que uses en tu día a día o tenga significado para ti. Por eso, si tienes pareja, el anillo de boda es muy recurrente. Fusionando amor y suerte en un mismo ritual.

4. Comerse las 12 uvas

Seguro que más de uno se pone nervioso a la hora de las campanadas y es que desde pequeños nos han dicho que “hay que comérselas todas para tener buena suerte”. Aun así, no se sabe a ciencia cierta por qué lo hacemos. Algunas teorías dicen que la clase burguesa en 1882 ya las comían o que en 1909 hubo muy buena cosecha y las vendían como “uvas de la suerte”. Sea como fuere, este es un buen momento para pensar en doce deseos.

Las doce uvas de la suerte / Getty / Carol Yepes

5. Comerse las lentejas de la suerte

Pero las uvas no son el único alimento que puede traerte suerte. Mucha gente tiene como costumbre comerse un buen plato de lentejas a la hora de despedir el año. Llamadas como las lentejas de la suerte, se comen después de las campanadas (y es que es más complicado tomártelas al ritmo de ellas si no quieres morir atragantado). Esta tradición se remonta a la Edad Media italiana. Al igual que con las uvas, todo viene de una superproducción que tuvo el país durante ese invierno. De este modo, muchas familias regalaban lentejas a sus amigos y familiares.

6. Barrer hacia fuera

Otra cosa que podemos hacer para dejar las malas vibras del 2021 fuera de nuestra casa es coger la escoba y barrer. Eso sí, tienes que arrastrar todo fuera de casa. Tampoco seáis cochinotes y lo dejéis en el portal (sobre todo si tenéis vecinos). Arrastra la porquería hacia fuera y recógela con el recogedor para echarlo en la basura más cercana. De este modo, empezarás el 2022 con buenas sensaciones y la casa un poco más limpia. Hay en países donde echan un cubo de agua fuera de casa nada más empezar el año para limpiar las malas vibras. Abstenerse personas que viven en un edificio, por favor.

7. Quemar el pasado

Si eres un poco brujita o brujito este ritual es el tuyo. Apunta todo aquello que quieres dejar atrás este 2022 y échalo en una hoguera. De este modo, el universo tendrá constancia de lo que quieres olvidar. Si no tienes una chimenea ni puedes hacer una hoguera, usa una olla y tápala rápidamente. Todo ello en el exterior. Que no queremos que nadie empiece el año con un susto.

Quema lo malo / Getty / Carol Yepes

8. Deja la ventana abierta

Esta tradición viene de los países sudamericanos, y es que ellos dejan la ventana y las puertas abiertas para dejar salir las malas energías durante la cena. Incluso, echan agua por ellas en forma de símbolo ya sea con vasos o cubos. Este año, viene de perlas, ya que es una de las medidas ante el Coronavirus. Aire fresco con doble utilidad.

9. Propósitos del año nuevo

Lo que puedes hacer este día, si tienes algo de tiempo y si no puedes dejarlo hecho, es dejar por escrito tus deseos, manifestaciones, propósitos personales... Si hay una prueba de ello puedes volver a ese papel los 365 del año para recordártelo. Una tradición que se traduce en las más comunes como son volver a ir al gimnasio, aprender una habilidad nueva o viajar por primera vez a un destino.

10. Sé realista

Sin embargo, solemos dejarlo en el camino y no conseguimos nuestras metas. Algunos consejos son: Ser realistas (no fijes una fecha u objetivo que sabes que es imposible), escribe mejor tres cosas que 20, describe de forma muy específica y clara lo que deseas, y por último, asegúrate de que es algo que te motiva (no algo que pones para satisfacer a otra persona).

Aunque es habitual que durante esta noche se den muchos besos y abrazos después de tomar las uvas. Este año habrá que tener precauciones anti-coronavirus. Puede que las videollamadas a familiares y amigos se conviertan, por este año, en un ritual por necesidad.

Consejo: evita la pirotecnia

Aunque quede muy bonito ver el cielo iluminado de colores, si quieres evitar que algún vecino empiece el año con el disgusto de que su mascota sufra un infarto, ahórrate los petardos y los cohetes. Los perros, los gatos y otros animales sufren mucho con estos ruidos, creyendo estar en peligro. Se asustan, tienen ansiedad y pueden llegar a tener ataques de corazón. De este modo, por favor, ten en consideración con ellos.

Si tienes como costumbre lanzar este tipo de productos para empezar el año, asegúrate de estar en un lugar alejado de animales y personas que puedan ser sensibles a este ruido.

¡Feliz año nuevo! ¡Por un 2022 lleno de éxitos!