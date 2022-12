Las mejores canciones para disfrutar de la Nochevieja de 2022 solo con temazos

¡Ha llegado el momento del adiós! Eso sí, del adiós más esperado de la Navidad. En solo unas horas todos nos pondremos guapos para despedir, junto a nuestra familia o nuestros amigos, a un año 2022 que en el panorama musical ha estado repleto de temazos. Durante los últimos 365 días innumerables artistas de todos los estilos nos han regalado canciones que ahora se vuelven perfectas para ser la banda sonora que nos acompañe mientras nos despedimos de un año y recibimos al siguiente. ¡Son hits bailables que no pueden faltar en una playlist de Nochevieja y aquí os los dejamos!

1. La Jumpa de Arcángel y Bad Bunny

El último temazo de Arcángel y Bad Bunny está arrasando tanto en España como en el mundo entero. Esta canción, que se estrenó hace apenas un mes y ya acumula más de 46 millones de visualizaciones solo en YouTube, tiene el ingrediente principal de los temazos de Nochevieja: un ritmo imparable.

Arcangel, Bad Bunny - La Jumpa (Visualizer) | SR. SANTOS

2. Playa del Inglés de Quevedo y Myke Towers

Este dúo de titanes de lo urbano, uno consagrado y el otro disfrutando de las mieles de sus primeros éxitos, nos ha regalado también en este cierre de 2022 un temazo digno de todas las pistas de baile. ¡Playa del inglés no debería faltar en tu playlist de Nochevieja!

Playa Del Inglés - Quevedo, Myke Towers

3. Despechá Remix de Rosalía

Despechá ha sido una de las canciones de 2022 —llegando incluso a ser Número 1 Global de LOS40— y ahora Rosalía nos acaba de regalar Despechá Remix con la colaboración de la rapera estadounidense Cardi B que sin duda, no puede faltar a ninguna playlist fiestera de Año Nuevo.

ROSALÍA, Cardi B - DESPECHÁ RMX (Official Audio)

4. Punto 40 de Rauw Alejandro y Baby Rasta

Si ha habido una canción viral este 2022 ha sido esta de Rauw Alejandro y Baby Rasta. Punto 40 ha sido lo más bailado de Tik Tok y debería tener el honor de llevarse el mismo título en la última fiesta del año.

PUNTO 40 AÑO 2077 - Rauw Alejandro x Baby Rasta (Official Video)

5. Tití me preguntó de Bad Bunny

Es el hit del año de Bad Bunny y no puede faltar ni en una sola fiesta. Tití me preguntó le levanta el ánimo hasta al más aburrido y sin duda, triunfará esta Nochevieja en cualquier lugar del mundo.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Official Video) | Un Verano Sin Ti

6. Monotonía de Shakira y Ozuna

Si te apetece que tus invitados se dejen la voz cantando debes incluir Monotonía de Shakira y Ozuna en tu playlist de Nochevieja. Toda España se sabe esta canción y es que es un absoluto temazo.

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

7. Diablo de Beret y Estopa

Entre los lanzamientos del pop de este 2022 destacamos Diablo, una colaboración de Beret y Estopa que también debes incluir en tu playlist de Nochevieja si quieres que todos los participantes de la fiesta se arranquen a cantar. ¡Lo de estos chicos es energía pura!

Beret, Estopa - Diablo (Videoclip Oficial)

8. En el coche de Aitana

Aitana se abrió las puertas del electropop con En El Coche, una de sus canciones más sonadas del 2022 y un absoluto temazo capaz también de levantarle el ánimo hasta los que se niegan en redondo a abandonar la barra y pasarse a la pista.

Aitana - En el coche

9. Unholy de Sam Smith y Kim Petras

En el puesto número 6 de la lista de LOS40 y subiendo están Sam Smith y Kim Petras con Unholy, una canción eléctrica con la que cantar y bailar hasta el amanecer.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

10. La Bachata de Manuel Turizo

Y del electropop a La Bachata. El colombiano Manuel Turizo se ha convertido en uno de los artistas del año 2022 gracias, entre otros temas, a su ya icónica bachata, una canción que ha enamorado a los amantes de todos los géneros y que, sin duda, no debes olvidar esta Nochevieja.

La Bachata - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

11. I'm Good (Blue) de David Guetta y Bebe Rexha

Otra de las canciones que está actualmente en la lista de LOS40 es esta de David Guetta y Bebe Rexha. Sin duda si lo que quieres es quemar la pista de baile debes incluir en tu playlist de Nochevieja a I'm Good. ¿Alguien podría resistirse a la magia de Guetta con los ritmos electrónicos combinada con la voz de Rexha?

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) [Official Lyric Video]

12. Miss You de Oliver Tree & Robin Shulz

En la misma línea que el temazo anterior os proponemos esta canción de Oliver Tree & Robin Shulz. ¡Si esto no te levanta el ánimo es que algo va mal!

Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You [Official Music Video]

13. Las 12 de Ana Mena y Belinda

Unión de diosas en Las 12. Esta canción de Ana Mena y Belinda llegó a nuestros oídos (y al numero 1 de LOS40) varios meses y sigue resonando en ellos. Este electropop es electrizante y sin duda, es un elemento clave que no debe fallar en ninguna pista de baile de las fiestas de Año Nuevo.

Ana Mena & Belinda - LAS 12

14. Gatúbela de Karol G y Maldy

Karol G no podía fallar en esta lista. La Bichota ha estrenado hace poco Gatúbela, una canción de reguetón con la que bailar lento, pero no pegado, que no puede faltar esta Nochevieja si quieres perrear hasta el suelo.

KAROL G, Maldy - GATÚBELA (Official Video)

15. About Damn Time de Lizzo

Lizzo nos lleva a las pistas de baile de los ochenta con About Damn Time, un temazo que salió hace ocho meses para alegrarnos el corazón e invitarnos a recuperar pasos de baile que creíamos perdidos. ¿Te atreves a darlo todo con ella?

Lizzo - About Damn Time [Official Video]

16. Nochentera de Vicco

Hace solo 10 días que ha salido y ya está siendo una verdadera sensación. Nochentera, la propuesta que Vicco ha presentado al Benidorm Fest de 2023 ha enamorado tanto a los eurofans como a todos los amantes del pop. ¡Si la incluyes en tu playlist no te arrepentirás!

Vicco - Nochentera (Video Oficial)

17. Besos Moja2 de Wisin & Yandel y Rosalía

Otro reguetón que deberías incluir en tu lista de Nochevieja es este de Wisin & Yandel con la colaboración de Rosalía. Esta canción invita a perrear juntitos... ¿Te la vas a perder?

Wisin & Yandel, ROSALÍA - Besos Moja2 (Official Video)

18. Ultra Solo de Polimá Westcoast y Palita

¡Aquí estoy... Ultra Solo! ¿Te suena? Seguro que sí porque ha sido uno de los hits urbanos del 2022. El ritmo de esta canción habla por sí solo así que solo escúchala y ella misma te convencerá de que debes reproducirla si quieres que la fiesta sea un éxito.

ULTRA SOLO REMIX - Polimá Westcoast, Pailita, Paloma Mami, Feid, De la Ghetto (Video Oficial)

19. Quieres de Aitana, Emilia y Ptazeta

Trio de estrellas en Quieres. Aitana contó con la colaboración de Emilia y Ptazeta para la que ha sido una de sus primeras experiencias con la música puramente urbana. ¡La catalana arriesgó y ganó!

Aitana, Emilia, Ptazeta - Quieres

20. Quédate de Quevedo y Bizarrap

No podíamos cerrar este listado sin la que ha sido la otra de las canciones del verano. La sesión 52 de Bizarrap en colaboración con Quevedo también ha sido Número 1 Global de LOS40 este 2022 y sin duda, es un 'must' de las playlist de Nochevieja.

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

¿Y tú? ¿Echas de menos algún temazo imprescindible para bailar? ¡Te leemos en las redes!