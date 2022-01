Los secretos que 'Harry Potter' ha desvelado con su episodio especial

El 2022 ha llegado con el protagonismo absoluto en la pequeña pantalla para las campanadas, el vestido de Cristina Pedroche o la original fusión de Fin de Año entre Ramón García e Ibai Llanos pero, además de todos esos acontecimientos, si ha habido uno que ha unido a espectadores de todo el mundo, ese ha sido Harry Potter: regreso a Hogwarts.

Un especial emitido en HBO Max que ha dejado a la luz muchos secretos sobre la famosa saga de películas basada en los libros de J.K.Rowling y que ha emocionado a muchos (“se me ha metido algo en el ojo” ha sido de lo más recurrente en las redes). De nuevo y dos décadas más tarde del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se veían las caras en mitad del universo mágico. Además, no estaban solos, desde Helena Bonham Carter, hasta Tom Felton o quisieron perderse el reencuentro. Una reunión a la que fue invitada por “error viral” Emma Roberts.

Compartir momentos memorables para crear nuevos recuerdos.



Ven a celebrar el aniversario más mágico gracias al 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' el 1 de enero en https://t.co/8etSAQf0PL ⚡ pic.twitter.com/n93yiU92Fk — HBO Max España (@HBOMaxES) December 20, 2021

Emma Watson confiesa lo difícil que le resultó besar a Rupert Grint

Los protagonistas de Harry Potter crecieron juntos entre cámaras e historias de magos. Tramas en las que también había hueco para sus primeros amores, como fue el caso de Hermione y Ron Weasley. Sin embargo su romance en la saga estaba bien lejos de la realidad (de hecho, Emma Watson confesó que su amor platónico siempre había sido Tom Felton, es decir, Draco Malfoy). Hasta el punto que los actores revelaron que su beso había sido la escena más incómoda que habías grabado durante toda la saga: "Obviamente tú y yo besándonos fue lo más terrorífico", dijo Emma Watson entre risas a Rupert Grint. "No paramos de reírnos. Yo estaba asustada, no sabía si conseguiríamos hacerlo porque no nos los tomábamos en serio (…) Besar a Rupert fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Me sentí fatal porque Dan, Rupert y yo somos como hermanos", explicó la actriz.

El error viral entre Emma Watson y a Emma Roberts en el especial de Harry Potter

Si hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de Harry Potter, ocurrió justo cuando los protagonistas estaban repasando su infancia y también tiene que ver con la intérprete de Hermione. Mientras la actriz estaba hablando, aparecieron ciertas imágenes de cuando era pequeña en la pantalla, con la sorpresa de que, ¡la niña de una de las fotografías no era Emma Watson, sino Emma Roberts!

Un fallo que, como era de esperar, no tardó en convertirse en viral y en fuente de multitud de memes.

Otros secretos del especial Harry Potter: regreso a Hogwarts

Entre otras de las confesiones más impactantes que ha dejado el especial de HBO Max se encuentra que Emma Watson y Rupert Grint estuvieron a punto de abandonar la saga durante el rodaje de Harry Potter y la Orden del Fenix por la presión de la fama, que Daniel Radcliffe por poco no se presentó al casting (qué diferente hubiera sido todo entonces) o que al director, Chris Columbus, inicialmente no le convencía la historia de Harry Potter.