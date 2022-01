Los 40 temas esenciales de la década de los 80

La década de los 80 se ha ganado por mérito propio ser uno de los momentos más icónicos y representativos de la historia reciente. Una oleada de nuevas tendencias en todo tipo de disciplinas artísticas fue el mejor caldo de cultivo para la aparición de grandes nombres que todavía hoy suenan con fuerza, instalados en nuestra memoria.

Durante esa gran década, que no dejamos de escuchar y recordar en LOS40Classic, son muchos los artistas y grupos que se constituyeron como imprescindibles en la música, grandes nombres propios que hoy en día siguen sonando en grandes estadios. No pueden faltar si hablamos de las mejores canciones de los años 80 grandes grupos como Bon Jovi, Europe, U2 o Guns N'Roses, cuyos éxitos son ya verdaderos clásicos.

La de los años 80 también es la década de los grandes nombres en solitario, de esos artistas que cambiaron el rumbo de la música e innovaron para convertir sus canciones en imprescindibles en aquella época. Madonna rompió todos los moldes con discos como Like a Virgin y True Blue, donde se reivindicó como la Reina del Pop. También es la década en la que se publicó Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen, el disco que consolidó al Boss como uno de los grandes cronistas musicales de Norteamérica. Fue la época en la que conocimos la voz inigualable de Whitney Houston, que siempre estará presente con canciones como I Wanna Dance With Somebody.

Para condensar en una lista las canciones más importantes de esta época tan icónica, hemos creado la plasylist definitiva. Un compendio de los 40 temas que todo enamorado de la música tiene que conocer y que te encantará tener a mano para disfrutarla cada vez que quieras. Recuerda que puedes escucharlas en nuestra app, a través de la sección de Música. Tan solo tienes que vincularla con tu perfil de streaming. ¡Así de fácil!

La música es inmortal, y siempre sigue presente, aunque los artistas que estén detrás dejen su carrera. Por eso, no nos olvidamos de nombres que fueron determinantes en el momento y que aún soñamos con volver a verlos en vivo. Es el caso de The Police, Queen con su gran líder Freddie Mercury o Dire Straits.

No podemos olvidar a los grandes referentes de nuestra música. Durante la movida madrileña, ese movimiento cultural importantísimo, y posteriormente, son muchísimos los artistas que han contribuido a dejar un gran legado musical. Los Hombres G nos hicieron bailar y corear sus temas, Mecano se convirtió en uno de los más importantes del país, Nacha Pop o Alaska innovaron con sus letras y Héroes del Silencio marcó un antes y un después en el rock español.

Ya no tienes excusa para revivir la mejor década musical de nuestra vida. ¡Disfrútala! Y si prefieres descubrir lo mejor que sonaba en los 90, tenemos otra playlist para ti.