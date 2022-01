30 años del Main offender de Keith Richards bien merecen una reedición de lujo

El próximo 18 de marzo Keith Richards celebrará como se merece el 30 aniversario del que fue su segundo disco en solitario, Main offender. Y lo hará con un boxset en edición especial deluxe que incluirá además un álbum inédito grabado en directo: Winos Live in London 92.

Esta caja de edición limitada presenta entre otras joyas inéditas la grabación de esa actuación en la legendaria sala Town & Country Club, en Kentish Town. El lanzamiento también incluye un libreto exclusivo de 88 páginas con fotos inéditas, reproducciones de letras escritas a mano por el propio miembro de los Rolling Stones, pruebas previas impresos del lanzamiento del álbum y más. Además de un sobre que contiene réplicas exactas de materiales promocionales y de la gira, cedidas del archivo personal y secreto de Keith.

Main Offender se lanzó originalmente en octubre de 1992, cuatro años después de Talk Is Cheap y presenta a sus amados músicos X-Pensive Winos: el batería y colaborador durante largo tiempo Steve Jordan (actual batería de los Rolling Stones, tras el fallecimiento del omnipresente Charlie Watts), el guitarra Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el teclista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash, y Bernard Fowler y Babi Floyd en los coros.

Las 10 canciones de Main Offender incluyen los sencillos eléctricos Wicked As It Seems, Eileen y Hate It When You Leave. El álbum fue producido por Keith Richards, Waddy Wachtel y Steve Jordan. Jordan también es el encargado de la mezcla y producción del álbum adicional en vivo.

"Esta es la segunda vez que grabó con los Winos. Espero mantener a esos muchachos juntos tanto tiempo como pueda, es una de las mejores bandas del mundo. Es una banda muy interesante y me temo que aún no han mostrado todo su potencial. Si no hubiera salido con los Winos de gira, este disco probablemente habría sido totalmente diferente de lo que es. Traté de evitar obsesionarme demasiado en este disco, porque para mí mantener la ambigüedad y el misterio, y un poco de provocación, para hacerte pensar, es algo mucho más motivador e importante que simplemente mover el dedo y decir: 'Sé lo que está contando. No hagas esto, haz aquello'. Si eres músico, el silencio es tu lienzo y nunca querrás pintarlo completamente todo, porque lo habrás tapado todo... Una de las partes más interesantes de la música es dónde no tocas" ha explicado Keith Richards.

El nuevo Main Offender incluye un exclusivo estuche de coleccionista, que alberga una impresión exclusiva y numerada a mano del retrato original de la portada del álbum. En el interior hay un Art-Book único que incluye el álbum en vinilo color humo.

El LP y CD de Main Offender se han remasterizado recientemente bajo la supervisión del productor original y X-Pensive Wino, Steve Jordan. El álbum exclusivo que lo acompaña Winos Live in London '92 incluye versiones inéditas de Eileen, Hate It When you Leave, Happy y más.

Además incluye púa de guitarra de la gira Main Offender, pase backstage, entrada, carteles promocionales y más memoria del archivo personal de Keith.

Este es el listado de canciones de Main offender

999 Wicked As It Seems Eileen Words Of Wonder Yap Yap Bodytalks Hate It When You Leave Runnin’ Too Deep Will But You Won’t Demon

Este es el listado de canciones de Winos Live in London 92