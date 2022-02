Lo que no sabes de Eric Masip, el actor que hace de Artemis en ‘A través de mi ventana’ (Netflix)

Netflix está de estreno y huele a nuevo fenómeno juvenil. Después de convertirse en todo un éxito literario, A través de mi ventana salta a la pantalla con el gigante del streaming para contar la historia de amor de Raquel y Ares. La película tiene todo lo necesario para ser un éxito y sus protagonistas se postulan desde ya como los próximos ídolos de la plataforma.

En LOS40 queremos que conozcas a todos los actores y actrices que forman parte del reparto. Algunos son más conocidos que otros, aunque en este caso os vamos a hablar de uno que ya tiene experiencia en el mundo de la tele y los focos. Su nombre es Eric Masip y puede que haya cosas de él que quizá no conozcas.

Hijo de una leyenda del balonmano

Aunque ahora tiene por delante una prometedora carrera como actor, ya estaba en el radar de la prensa desde que era tan solo un niño. ¿La razón? Es el hijo de Eric Masip, uno de los hombres más conocidos del balonmano. Se trata de una leyenda del deporte español y comparte con su pequeño el mismo nombre artístico y profesional.

Protagonista de la versión española de 'Fatmagül'

Comparten nombre, pero no profesión. A Eric Masip hace tiempo que le picó el gusanillo de la interpretación. Se puso manos a la obra e hizo sus primeros pinitos en producciones tan populares como Élite (Netflix), Cuéntame cómo pasó (Televisión Española) y Caronte (Telecinco). Sin embargo, su primer papel protagonista fue en Alba, la adaptación española del éxito turco Fatmagül que estrenó el año pasado Atresplayer Premium y pronto verá la luz en Antena 3.

Elena Rivera es la estrella de este título de ficción, aunque Eric Masip es otro de los grandes protagonistas de esa cudra historia que quería contar Atresmedia. Fue su puesta de largo, aunque A través de mi ventana le ayudará a ganar una posición global gracias al estreno de Netflix en todo el mundo.

Su repentino éxito en Instagram

Consciente de que Instagram es una buena herramienta de trabajo (estuvimos hablando en una entrevista con él sobre el uso inteligente de las redes sociales.), Eric Masip le suele dedicar sus horitas al día para actualizar y ofrecer contenido a sus seguidores. Lo más curioso es que no hace mucho, el joven actor apenas superaba los 10.000 followers.

Pero atención al dato, porque cuando se supo que Eric Masic iba a ser el encargado de dar vida a Artemis en A través de mi ventana esa cifra se multiplicó de manera exponencial. A día de hoy, cerca de 800.000 personas están pendientes de su Instagram.

Así es 'A través de mi ventana'

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…

Tráiler oficial de 'A través de mi ventana'

El reparto de A través de mi ventana está compuesto por: Julio Peña (Ares), Clara Galle (Raquel), Hugo Arbues (Apolo), Eric Masip (Artemis), Natalia Azahara (Daniela), Emilia Lazo (Claudia), Guillermo Lasheras (Yoshi) y Pilar Castro (Tere).