Willy Bárcenas es rotundo con el Benidorm Fest y la polémica que lo rodea

Han pasado ya unos cuantos días desde que el Benidorm Fest nos mantuvo pegados a nuestros televisores para saber quién sería nuestro representante para Eurovisión. Sin embargo, continúa estando muy presente en todas nuestras conversaciones.

Esto se debe a la polémica surgida del recuento de los votos y, sobre todo, de las decisiones del jurado, las cuales ha desvelado RTVE tras todo el ruido creado para calmar la situación.

Por otro lado, ha sido inevitable que rostros muy conocidos de la música dieran su opinión sobre este asunto. El último en hacerlo ha sido Willy Bárcenas, líder de Taburete.

El famoso cantante ha sido rotundo con el Benidorm Fest, utilizando el certamen para mostrar su desacuerdo con un asunto político. Mencionando una noticia de los informativos de Antena 3 en la que se habla de una decisión del Gobierno que a Willy no le ha gustado en absoluto, dijo lo siguiente: "Pero el debate es ver que puta cancioncita mandamos a Eurovisión. Que asco".

Pero el debate es ver que puta cancioncita mandamos a Eurovisión. Que asco. https://t.co/lrwoY722yh — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) February 2, 2022

De esta forma, el artista deja muy claro sus prioridades, poniendo por delante el tema en cuestión de la "cancioncita" (por decirlo suavemente) de Chanel que sonará en Eurovisión 2022, quitándole importancia al ruido de los últimos días.

Estas palabras no han sentado muy bien a aquellos usuarios de Twitter con los que no comparte ideología y tampoco a los eurofans. No ha dudado en responder ante las críticas: "Si después de 7 años los únicos insultos que sigo recibiendo son referentes a mi familia es que algo he debido hacer bien. Haters, no sabéis cuánto me la peláis".

Si después de 7 años los únicos insultos que sigo recibiendo son referentes a mi familia es que algo he debido hacer bien. Haters, no sabéis cuánto me la peláis. 💃💃💃 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) February 2, 2022

Otros rostros muy conocidos que se han pronunciado sobre lo sucedido en el certamen han sido Vanesa Martín, saliendo en defensa de Chanel, o Vanesa Romero, siguiendo la misma línea de apoyo hacia la ganadora de la anterior.

Por otro lado, estos tuits del vocalista llegan tan solo unos días después de que su banda, Taburete, estrenara un nuevo tema. Su nombre es Roto y Elegante y está disponible en todas las plataformas.