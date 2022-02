La increíble conexión de Selena Gomez y Coldplay en el vídeo de ‘Let somebody go’

Han pasado casi 4 meses desde que Coldplay pusiera a la venta su noveno disco de estudio, Music of the spheres. En ese tiempo la formación británica ha sacado 'apenas' un par de sencillos: Higher power y My universe. Dos sencillos muy potentes que muy pronto tendrán continuación gracias a Let somebody go.

Su colaboración junto a Selena Gomez lleva ya algún tiempo asomando la cabeza con algunas presentaciones de Chris Martin en vivo y en directo pero parece que finalmente ha llegado su momento. El videoclip se estrenará en las principales plataforma de streaming este lunes 7 de febrero.

Así lo han confirmado los británicos en una publicación en sus cuentas oficiales en las redes sociales en el que han confirmado su colaboración con Selena Gomez como tercer single de Music of the Spheres: "Let Somebody Go // Coldplay X @selenagomez // The new single // Monday 🤍✨" ("Let Somebody Go // Coldplay x Selena Gomez // El nuevo single // Lunes").

En la imagen que acompaña a la publicación queda clara la buena sintonía entre la solista y el cuarteto inglés. Como decíamos, desde octubre se puede escuchar la versión de estudio de la canción como parte del álbum. En aquel momento Selena Gomez y Coldplay intercambiaron palabras de elogio.

"Gracias Coldplay por invitarme para ser parte de este hermoso proyecto" adelantó Selena Gomez. "Gracias a ti por honrarnos con tu hermosa voz, Selena. Es un sueño hecho realidad colaborar contigo. Mucho amor C, G, W y J" contestaron Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland. "Es un sueño hecho realidad que esté cantando en un disco de Coldplay. Chris escribió una hermosa canción para ella que grabaron juntos en abril. Ya tienen planes para una presentación espercial en vivo alrededor del lanzamiento del álbum" aseguró en su momento el entorno de la cantante.

Quedan apenas unos días para que podamos disfrutar de la propuesta audiovisual de esta canción que correrá a cargo de Dave Meyers, un director al que hemos visto como responsable de otras canciones que triunfaron: No Tears Left to Cry, God is a Woman y Positions de Ariana Grande; Bad Guy de Billie Eilish; Adore You de Harry Styles; o Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Para Selena, esta colaboración representa su vuelta a los escenarios después de 999 junto al cantante colombiano Camilo, además de su primer EP en español al que tituló Revelación, el cuál lanzó en marzo. Let somebody go será el tercer sencillo de Music of the Spheres tras Higher power y My universe (junto a BTS).