Ed Sheeran saca su lado emo en ‘Bad habits’ con Bring me the Horizon

Ed Sheeran lo ha vuelto a hacer. Una vez más. Los límites de los géneros musicales quedan difuminados por un artista predominantemente pop que ha sabido como hacer incursiones en el rap, el rock, la música electrónica y ahora también en el 'emo-punk'.

Para ello el británico ha contado con la inestimable colaboración de Bring me the Horizon. Sus voces y su fusión de estilos se complementan a la perfección en la versión de estudio de la colaboración que ya estrenaron en los Brits 2022.

¿Se puede convertir una canción de música electrónica en un alegato emo-punk y que la nueva versión sea igual de exitosa que la original? Casi 3 millones de reproducciones de la interpretación en directo le dan la razón a Ed Sheeran y Bring me the Horizon.

El cantante británico era el encargado de abrir la gala y después volvería al escenario para cantar The Joker And The Queen y agradecer su galardón a mejor compositor del año, tras un vídeo que hacía un repaso por los grandes éxitos de su carrera y le reconocía como una de las voces más importantes del panorama musical actual.

Ed Sheeran y Oliver Sykes lo dan todo con esta oda a las guitarras. Ahora solo nos queda esperar para comprobar si esta nueva versión del primer sencillo de Equals tendrá continuación y ambos artistas escribirán una nueva canción conjunta.

Hace unos meses el inglés confirmaba que para este proyecto tenía previsto un disco completamente en solitario para intentar mostrar quién era a los 30 años. Queda claro que en esta nueva etapa vital no tiene miedo a ningún desafío y que pese a sus intenciones iniciales no hay nada más bonito en la música que compartir los sentimientos que inspiran una canción.

Lo ha hecho con Bring me the Horizon y también con Taylor Swift con quién estrenó recientemente The Joker and the queen con un videoclip que continuaba su colaboración de hace una década: Everything has changed.

¿Qué te parece la nueva versión de Bad habits de Ed Sheeran y Bring me the Horizon? ¿Te gusta la versión electrónica o esta nueva faceta emo punk?