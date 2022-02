Metallica anuncia un concierto en Bilbao este verano junto a otras 4 bandas

Notición para los amantes del rock: Metallica estará este verano en Bilbao junto a otras 4 bandas. Un anuncio que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y ya se ha convertido en uno de los directos más esperados de 2022 en España.

La promotora Live Nation, junto al grupo estadounidense, ha publicado en sus redes sociales el cartel de un nuevo festival de un solo día que no ha dejado indiferente a nadie. El nombre del evento es Bilbao Bizkaia Rock Day, tendrá lugar en el estadio de San Mamés y no puede ser más prometedor.

"¡Bilbao Bizkaia Rock Day con Metallica, Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes!", han escrito, describiendo la cita de esta manera: "El evento aterriza en el estadio de San Mamés como un homenaje al rock, una fiesta por todo lo alto".

Y, por supuesto, apunten la fecha: 3 de julio de 2022 en San Mamés. Ese día, el estadio del Athletic Club de Bilbao acogerá uno de los directos más potentes que se pueden presenciar actualmente, acompañado de 4 grupos como Weezer, cuyos temas más conocidos ya se consideran clásicos de los90 y nuestro siglo.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Las entradas para acudir a la primera edición del Bilbao Bizkaia Rock Day se podrán adquirir a través de la página oficial que ha hecho el anuncio. La fecha para hacerlo está a la vuelta de la esquina: jueves 24 de febrero a las 10 de la mañana (9 en Canarias).

Lo último de Metallica

El cuarteto de San Francisco formado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se encuentra en un momento dulce. A pesar de llevar más de 40 años en la carretera, se encuentran en plena gira mundial que tendrá 3 paradas en nuestra península. El mencionado 3 de julio sacarán su pirotecnia en Bilbao, el 6 de julio harán lo propio en el Mad Cool de Madrid y el 8 del mismo mes estarán en Lisboa.

Por otro lado, cabe recordar que Metallica celebró las tres décadas de su Black Album en 2021 con una reedición que incluyó versiones de Miley Cyrus, Elton John o Juanes. Temas tan emblemáticos como Nothing Else Matters o Enter Sandman no faltarán en Bilbao ni en Madrid, así como otras canciones de discos referentes del thrash metal como Ride The Lightning, Master of Puppets o ...And Justice For All. Y dada a su gran actividad de los últimos meses, ¿nos sorprenderán con nuevo material discográfico antes de que pisen nuestro país? Es algo que no podemos descartar.