Ed Sheeran llora la muerte de Jamal Edwards: “No estaría aquí si no fuera por él”

La industria musical británica se enteró hace unos días de la repentina y trágica muerte de Jamal Edwards, uno de los grandes nombres de la escena. Durante días se han sucedido los homenajes por parte de artistas como Dave, Jessie J, Adele... Pero tal vez uno de los más emotivos por su contenido sea el de Ed Sheeran.

El músico inglés ha posteado en sus redes sociales una foto de sus inicios como solista junto al desaparecido empresario y productor musical. Porque según indica el propio artista, la vida del actual Ed Sheeran podría haber sido muy diferente de no haber sido por la figura de Jamal.

Han sido varios días de reflexión para el músico británico desde que se conoció la noticia el pasado domingo 20 de febrero de su fallecimiento por culpa de una enfermedad repentina. El fundador de sb.tv fue elemento imprescindible en la creación de músicos como Sheeran.

"No he publicado nada porque no puedo encontrar las palabras, no puedo responder porque no sé qué decir. Jamal es mi hermano. Su luz brillaba tan brillante. Solo la usó para iluminar a otros y nunca pidió nada a cambio" empezaba explicando el inglés en su cuenta oficial de Instagram junto a su foto con Jamal Edwards.

La luz de una estrella brilla durante millones de años después de que se van, y su voluntad continuará iluminando cada momento oscuro, todos somos testigos de su poder. No estaría aquí sin él, tanto profesional como personalmente. Nunca habrá nada parecido a lo que él es, pero estoy muy agradecido de haber existido dentro de su órbita. Mi hermano, vamos" concluía el artista.

Un duro golpe para Ed Sheeran que en 2021 también tuvo que despedirse de otro de esos amigos que tenía dentro de la industria musical a Michael Gudinski a quien le dedicó la canción Visiting hours. Fue una de las primeras canciones de la serie que le condujeron a la publicación de su más reciente álbum de estudio: Equals.

El británico no para de ser noticia desde entonces con la publicación de una canción tras otra incluyendo las últimas colaboraciones que le han llevado a compartir micrófono con Taylor Swift (The joker and the queen), Bring me The Horizon (Bad habits) o con Camila Cabello en su inminente Bam Bam