7 iniciativas de este 8M en las que la música y las mujeres son las protagonistas

En LoS40.com la música nos acompaña cada día y este 8M no podía ser menos. Además de la playlist y las recopilaciones que hemos ido lanzando en los últimos días con las mejores canciones feministas del momento, hemos querido mostrar hoy nuestro apoyo a diferentes iniciativas que han puesto el foco este 8 de marzo de 2022 en la reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la música, un arma muy poderosa que bien utilizada puede ayudarnos a romper barreras.

1, No te debo na, de Beatriz Luengo

Beatriz Luengo conoce perfectamente el poder de la música y siempre lo usa en favor de los derechos de las mujeres. Al igual que ya hizo el pasado 2020 con su propia versión de Hawaii en la que le dejó bien claro a Maluma cuál es la posición de las mujeres frente a las relaciones tóxicas, este 2022 ha aprovechado el Día Internacional de la Mujer para estrenar Ná te debo, una canción con la que lanza una respuesta a la copla La bien pagá.

Beatriz Luengo - Ná Te Debo | Official Video

Así, Luengo ha dado un puñetazo sobre la mesa con una versión feminista de la canción que durante años han cantado durante años en su versión original voces tan potentes como las de Miguel de Molina, Diego El Cigala, Conchita Piquer e Isabel Pantoja.

Ná te debo, cuyo videoclip está formado por una secuencia de ilustraciones de la artista barcelonesa Marat Waterne, se estrenará esta noche en el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, otra de las iniciativas musicales que hemos querido destacar este 8M.

2. Mujeres cantan a Rocío Jurado

Al igual que hará Beatriz Luengo con Ná te debo, esta noche se subirán al escenario del WiZink Center de Madrid artistas de todos los estilos para ofrecer un concierto de voces femeninas en el que se rendirá homenaje a 'la más grande'.

Mañana se celebra “Mujeres Cantan a Rocío Jurado”🙌 ¡Hazte con tus entradas en nuestra web! Mañana también podrás comprarlas en taquilla en las horas previas al evento. Entradas aquí👉 https://t.co/JFdpGJbMCn pic.twitter.com/dcBfXJX5BU — WiZink Center (@WiZinkCenter) March 7, 2022

En esta iniciativa musical del 8M participarán cantantes como Ana Guerra, Rigoberta Bandini, Pastora Soler, Edurne, Bebe, Ruth Lorenzo, Tanxugueiras, Beatriz Luengo, Nia, y personalidades públicas de otros ámbitos como la presentadora Carlota Corredera o las actrices Melani Olivares o Itziar Castro.

3. Pues lo gritamos, de Luisa Corral

Luisa Corral - PUES LO GRITAMOS

Este 8M también se ha estrenado el videoclip de Pues lo griamos de la artista Luisa Corral, una obra audiovisual en la que han participado más de treinta mujeres creativas vinculadas a la escuela de creatividad Brother Madrid y que está pensada para poner en valor y mostrar lo que es capaz de lograr la sororidad entre las mujeres. "La canción habla de la voz de las mujeres. De la que nos quitan, de la que tenemos y por la que luchamos", ha asegurado Corral como autora de la pieza y cara visible de esta iniciativa musical.

4. In spain we call it igualdad de Carlotta Cosials para el Ministerio de Igualdad

🎶 In Spain #WeCallItIgualdad



Este #8M celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres.



El feminismo es para ti también 💜 pic.twitter.com/Qu5QCIRdAH — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 4, 2022

Otra de las iniciativas feministas musicales que más destacan este 8M es la que ha llevado a cabo el Ministerio de Igualdad. Desde la cartera de Irene Montero se han inspirado en el éxito de Rigoberta Bandini y In Spain we call it soledad para darle forma a In Sapin we call it igualdad, una canción interpretada por Carlota Cosials en la que cada verso es una proclama feminista.

5. La programación especial de LOS40

Además del contenido especial de LOS40.com, donde entre otros contenidos hoy contamos con la firma invitada de Lola Índigo, en la antena de LOS40 este 8M también hay una programación especial centrada en la música de nuestras artistas favoritas. Este Día de la Mujer, desde las 00:00, cada hora arranca en la radio musical con una canción interpretada por una mujer.

6. EQUAL de Spotify

Este 8M también queremos poner en valor a Equal, una iniciativa de Spotify que busca impulsar la igualdad en la industria musical. Lo hace dándole voz a toda clase de artistas mujeres, independientemente del género musical al que pertenezcan, apoyando sus creaciones a través de playlist.

En Equal también hacen entrevistas exclusivas sobre la posición de la mujer en la industria musical y destacan los lanzamientos de algunas de las artistas Equal. Cada mes la protagonista de esta iniciativa es diferente, por lo que se apuesta por estilos musicales muy diveros así como por carreras que apuntan hacia metas diferentes. Sin ir más lejos, artistas como Amaia, Sole Giménez o María José Llergo han aparecido en Times Square gracias al apoyo de esta iniciativa.

7. 100% mujeres en Apple Music con Zahara y Belén Aguilera

La cantante Zahara ha hecho una playlist para Apple Music con sus artistas favoritas. / Mariano Regidor/Redferns/Getty Images

Apple Music ha invitado este 8M a las artistas Zahara y Belén Aguilera para que creen dos playlist repletas de música de mujeres a las que admiran, por lo que los usuarios de esta plataforma que quieran escucharlas solo deberán buscar las playlist España alternativa y Fresco para disfrutar, respectivamente, de cada una de sus selecciones.

Zahara ha incluido en su lista de reproducción a nombres tan potentes como Phoebe Bridges y las HAIM, mientras que la autora de Super Pop ha aptado por artistas que pasan desde Aitana hasta Rosalía pasando por Bad Gyal.