Darío Sellés anuncia su ruptura con Sandra Férriz: “Era insostenible”

Darío Sellés hace pública su ruptura con Sandra Férriz, ambos concursantes de la última edición de La isla de las Tentaciones. Tras muchos días de rumores y especulaciones sobre su relación, por fin, se han disipado las dudas y ha sido Darío, el que ha decidido romper su silencio y explicar con todo lujo de detalles que tiene “el corazón roto” y que no está atravesando su mejor momento. El valenciano ha querido explicar con todo lujo de detalles cómo se encuentra y cuál ha sido el motivo por el que ha decidido romper su noviazgo con Sandra.

La pareja que ha experimentado varias idas y venidas finalmente han roto su relación. En este caso, ha sido el alicantino el que ha decidido cortar por lo sano y emprender un camino diferente. A través de su canal en mtmad, Darío se ha abierto a los espectadores despejando todo tipo de dudas y confesando cómo ha llegado finalmente a este punto tras dos años de relación: “Por mi parte era ya insostenible. Lo estaba pasando mal. Estaba confundido y no sabía si avanzar con ella. No podía dar el 100% de mí como sí hacía ella. Me pesaba mucho no darle lo que ella sí me estaba y no quería que estuviera mal por mi culpa” ha comenzado explicando en el vídeo.

Darío detalla los motivos de su ruptura con Sandra. / Mediaset

¿Pudieron superar las infidelidades?

El pasado también ha sido otro de los motivos que les impedía avanzar como pareja y así lo ha confesado él: “Me pesaba mucho el pasado, que es lo que me ha hecho tomar esta decisión. Lo he perdonado, pero no lo he olvidado. Cuando volví de la isla necesitaba mi tiempo y no me lo tomé. No he olvidado lo que pasó y se me hizo muy grande” ha declarado Darío haciendo referencia a la infidelidad de Sandra antes de entrar a la isla, que saltó a la luz durante la grabación del programa.

Pese a que la decisión la ha tomado él y era algo “necesario” como ha comentado, afirma que no lo está pasando bien. Además, declara que va a sufrir más por ella: “ella estaba muy enamorada de mí y creo que lo va a pasar un poco peor. Me da pena y la quiero, pero tengo que pensar en mí”, ha añadido.

La reacción de Sandra Férriz

Por su parte, a la joven le costó mucho asimilar la nueva situación según explica Darío: “No era consciente de lo que le estaba diciendo. Le estaba comentando que estábamos dejando la relación y no era consciente” manifestaba el alicantino, que también ha detallado que, pese a estar bien los meses posteriores de haber vuelto, él no olvidaba la infidelidad de ella y ese ha sido el gran detonante: “cuando sucede eso sabes que la relación no va a estar igual nunca más”.

Darío concluye su vídeo dejando claro que no se encuentra preparado para volver a enamorase y que cree fielmente en el destino: “si nos tiene que volver a unir a Sandra y mí, lo hará”, ha afirmado en un tono triste.