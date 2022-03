Mayka Rivera hace pública su ruptura con Alejandro Bernardos: “Me da rabia que se acabe”

Pese a que veces se intente, el amor no lo puede todo y eso lo que les ha pasado a Mayka Rivera y Alejandro Bernardos. Este mismo martes, Mayka, deLa isla de las Tentaciones anunciaba en su canal de mtmad su ruptura con Alejandro Bernando, con el que llevaba cerca de un año de relación.

La exconcursante de La isla de las Tentaciones y la influencer ha confirmado el fin de su noviazgo, tras estar varios días desaparecida en sus redes sociales. Este martes, Mayka Rivera reaparecía para aclarar en qué punto se encuentra y despejar así, todas las dudas sobre su vida sentimental. No es la única ruptura que se confirma tras su paso por el programa La isla de las Tentaciones.

La murciana ha confesado a todos los espectadores que está atravesando un mal momento. Entre lágrimas ha hecho pública su ruptura con Alejandro Bernardos y ha explicado con detalles este momento tan doloroso que está viviendo, después de que muchos usuarios la preguntasen a través de las redes sociales el motivo de por qué se dejaba ver tan poco con el que era su chico.

¿Qué ha pasado para que tomen caminos separados?

Muy emocionada y sin poder controlar el llanto, Mayka confesaba que “Alejandro y yo estamos pasando por un bache y creo que es el definitivo. Si conseguimos superarlo, aunque lo veo muy difícil, creo que será el definitivo y estaremos súper bien… Pero no tiene buena pinta. Al final han sido muchas cosas las que han jodido la relación. Un cúmulo de cosas. Pero sentimientos creo que hay, porque nos hemos querido muchísimo”, ha comenzado explicando la murciana.

Mayka se atreve a contar la verdad de su relación con Alejandro. / Mediaset

Mayka se ha cansado de guardar silencio y ha decidido abrirse en canal y contar la verdad. Se ha sincerado sobre el duro momento que está atravesando su relación desde hace tiempo: “Ha sido él quien ha decidido dejarlo. Creo que se ha agobiado conmigo por muchos temas, los problemas se van acumulando… Pero yo soy una persona que lucha hasta el final por una relación. Me da rabia que se acabe, y no me da vergüenza decirlo. Es muy fácil tirar una relación a la basura y empezar otra, pero no es mi caso: le amo, le quiero muchísimo”.

La influencer ha asegurado que seguirá intentándolo pero que desconoce lo qué pasará en el futuro: “Estamos en un punto en el que no sabemos si ir adelante o hacia atrás. No sabemos si nos hacemos más daño de lo que nos queremos”.