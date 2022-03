Residente y J Balvin: un rapero responde a René con una nueva tiraera

Desde que Bizarrap estrenó su sesión con Residente, no ha parado de acumular millones de reproducciones en las plataformas digitales. Y es que las palabras que el puertorriqueño dedica a J Balvin han viajado ya por todos los rincones del mundo.

De momento, el colombiano no se ha pronunciado al respecto. Sí lo ha hecho Flako Gallego, un joven rapero del país de Balvin que ha querido responder a René con unas rimas de cosecha propia. El vídeo en Instagram está a punto de alcanzar el millón de reproducciones.

Flako hace referencia a algunos de los versos que Residente pronuncia en su colaboración con el productor argentino para defender a su compatriota. "Que él usa la salud mental para venderte un documental y tú en tu canción de René terminaste llorando igual. Dices que solo está causando lástima en el hospital. Ojalá tu madre nunca sufra un COVID terminal", dicen algunos de sus versos.

Sus palabras han sido aplaudidas por muchos usuarios de esta red social. De hecho, las respuestas se han inundado de emojis de llamas de fuego y todo tipo de halagos. Hasta el propio Residente ha querido resaltar el trabajo de este joven colombiano.

Así lo ha desvelado Flako Gallego en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una captura de pantalla de los dos mensajes que le ha llegado de René. "No he tenido tiempo de escuchar pero eso que hiciste es lo que hay que hacer. Escribir. Esa es la idea. Gracias por meterle", dice en el primer mensaje. "Na brother, no lo tomo personal. Menos si escribes tus propias letras. Esa es la idea del tema, que los chamacos sepan que el poder de la palabra va por encima de cualquier negocio. Abrazo mi bro", concluye.

La reacción de René también se ha ganado el halago de los usuarios. "Increíble! Hay que ser rapero para entenderlo, disculpen a los turistas", dice @xxlirione.

La tiraera de Residente a J Balvin ha sido una de las sesiones más comentadas de Bizarrap. En tan solo dos semanas ha superado los 65 millones de reproducciones, lo que demuestra que ya es una de las más históricas de su canal. Múltiples artistas han reaccionado tras su publicación, pero ninguno lo había hecho como Flako Gallego. Y a ti, ¿qué te ha parecido su respuesta?