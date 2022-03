María Patiño vive un encontronazo con Amador Mohedano y le dice lo que piensa de él

María Patiño ha protagonizo un tenso enfrentamiento con Amador Mohedano durante la emisión del Deluxe. La periodista una vez más no ha querido guardarse nada y le ha dicho al hermano de la Jurado todo lo qué opinaba sobre él mostrándose muy reacia a las críticas, que este ha expresado en plató. El primer momento de tensión ha surgido cuando la periodista ha escuchado a Amador Mohedano hablar sobre su sobrina, lo que ha desatado el enfado de Patiño que ha expresado que la su postula sería muy diferente con Antonio David Flores si lo sucedido le hubiese ocurrido a su propia hija.

Esto ha hecho saltar todas las tensiones. Y es que Patiño no ha dudado en invitarle a hacer una reflexión: “¿Por qué no hablas con Antonio Tejado? Tú no perdonarías que tu hermana Gloria tuviera relación con él después de todo lo que ha sufrido tu hija, y eso no lo llevas al terreno de tu sobrina porque no te conviene” le ha recriminado la presentadora. Unas palabras que han descolocado a Amador y que ha expuesto que nunca lo había pensado desde ese punto de vista y que no es tan “retorcido” como ella.

Un tenso cara a cara que ya ha marcado el transcurso del resto de la entrevista. El hermano de Rocío Jurado ha querido dejar claro que él por sus hijos “mata” y reafirma que es algo que también ha hecho con su sobrina: “Con Rocío me he partido la cara siempre hasta que dejó de hablarnos”, ha expuesto.

Pero todavía hay más. La colaboradora ha vuelto a cargar duramente contra Amador Mohedano explicando que jamás podrán entenderse: “Cuando una persona es capaz de aprovecharse de su mujer económicamente... Tenemos un código moral muy diferente”, le ha expresado. Una acusación que ha hecho estallar al tío de Rocío Carrasco pidiendo que frenase: “No me ataques más”. Además, ha querido recalcar que ha accedido a sentarse en el plató permitiendo que ella estuviera presente.

Amador Mohedano responde a María Pataño tras sus ataques. / Mediaset

Sin embargo, María Patiño le ha indicado que se iba del plató sí así él se sentía más cómodo, algo a lo que él no ha accedido: “No te voy a dar esa satisfacción”. Sin embargo y pese a que ambos se mostraban más calmados, el resto de la entrevista ha estado marcada por este tenso enfrentamiento, del que se desconoce si finalmente conseguirán ponerse de acuerdo y entenderse en un futuro próximo.