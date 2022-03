¿Te puede multar la DGT por quedarte sin gasolina?

Utilizar el coche en estos días para ir al trabajo o de viaje supone un alto coste para las apretadas economías de los españoles. Con un precio del barril de petróleo al alza acercarse a la gasolinera duele mucho al bolsillo. En estos días la gasolina ha alcanzado los 2 euros por litro como consecuencia del conflicto Rusia –Ucrania. Quizás por eso se intente en estos días apurar el depósito de gasolina y esperar lo máximo hasta tener que repostar. Es posible que haya algo de esperanza en que los precios dejen de subir en ese hecho de retrasar el momento de ir a la estación de servicio.

¿Sabías que si te quedas sin gasolina puedes ser multado por la Dirección General de Tráfico (DGT)?

La respuesta corta es que no. No te pueden multar por quedarte sin combustible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si te quedas sin gasolina parado en medio de una carretera te arriesgas a tener un accidente, pero también a que te multen.

Dejar el coche en cualquier sitio puede suponerte pagar 200 euros, según se recoge en el reglamento de Tráfico. De hecho, por ejemplo, te puedes quedar sin combustible en un túnel y tener que dejar el coche ahí mal aparcado y eso sí que está penado por la DGT, según se explica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo mismo ocurre con una curva o cambio de sentido está prohibido y teniendo en cuenta que no se puede elegir en qué lugar nos deja el coche tirado lo mejor es ir siempre con el depósito necesario para llegar al destino sin problemas.

Si tienes que dejar el coche en la cuneta para ir andando o en el coche de otro usuario a por gasolina ten en cuenta que la garrafa donde viertas la gasolina debe ser homologada. De lo contrario, según la DGT, la multa podría ascender a los 3.000 euros.

Ya ha entrado en vigor la reforma de la #LeyTráfico. Llegan #NuevosTiemposNuevasNormas, por una #movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todas las personas. 🚶‍♀️🚶🚗🚌🚚🛻🏍️🚲🛴



Consulta todas las novedades en ⤵️https://t.co/MNLQj4ZPaE pic.twitter.com/K4djADLd5Q — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 21, 2022

Llevar el coche sucio puede provocar también accidentes sin no tenemos visibilidad. La semana pasada con la calima que llenó de polvo del Sáhara las calles y vehículos se recordó lo conveniente de limpiarlo para evitar la corrosión de la pintura, lunas y filtros. En caso de que tu parabrisas esté muy sucio, tanto que no veas bien y te pare la Policía te pueden multar hasta con 200 euros. Además si la matrícula no está visible la multa puede ascender a 6000 euros.

El coste de llenar el depósito / Getty Images

Nueva ley de tráfico



La DGT ha actualizado recientemente su ley de tráfico que incluye nuevas sanciones ante determinados comportamientos de los conductores. Entre ellos el uso del teléfono móvil tan habitual en nuestros días, algo tan incívico como tirar colillas por la ventana o tan peligroso como conducir una motocicleta sin usar casco.