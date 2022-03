Morrissey anuncia una residencia en Las Vegas y da pistas sobre su nuevo disco

Las Vegas es un destino habitual para artistas de todo tipo. Además de las residencias de larga duración, que estrellas como Céline Dion o Cher han protagonizado, también sirve para que los músicos pasen y celebren algunos conciertos. Es el caso de Morrissey, que acaba de anunciar cinco fechas en el famoso Colosseum at Caesars Palace de la capital del espectáculo.

El show que el artista está preparando se llamará Viva Moz Vegas, y tendrá lugar entre los días 1 y 9 de julio. Sin embargo, lo más llamativo de este anuncio es el vídeo que el ex líder de The Smiths ha utilizado para promocionarlo. En él, aparece un nuevo tema inédito, que aparentemente formará parte de su nuevo disco. Los foros de fans del músico se han llenado de comentarios, y muchos apuntan a que se trata de I am Veronica.

El comunicado de prensa habla de Viva Voz Vegas como "una íntima y estimulante inmersión en la extensa carrera de Morrissey, desde sus primeros días hasta el nuevo álbum. Como artista que siempre está probando cosas nuevas y que nunca quiere repetirse, esta podría ser la única oportunidad para los fans de experimentar la provocativa combinación de Morrissey en Las Vegas. Estos espectáculos no se los pueden perder", continua.

Este trabajo se llamará Bonfire Of Teenagers, e incluirá 11 canciones que el artista británico ha grabado en Los Ángeles, su lugar de residencia. Lo anunció hace unos meses, e hizo especial incapié en lo especial que resulta para él después de un año tan difícil para todos. "El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida", decía el artista.

A finales de 2020, BMG, la empresa que publicó sus últimos cuatro discos, rompió la relación con el músico, y a pesar de hacerlo de forma amistosa, el de Manchester terminó acusándola de mala praxis. Así las cosas, el artista no sólo ha revelado el título, la lista de canciones y la portada oficial, en la que podemos ver una foto del músico en su juventud. Lo que hizo fue un llamamiento, anunciando que su disco está listo para el mejor postor.

El que fuera vocalista y líder de The Smiths lanzó su último disco en 2020, I Am Not a Dog on a Chain. Desde entonces no hemos tenido más noticias suyas, a excepción del enorme enfado que protagonizó con los Simpson, después de aparecer en la famosa serie de animación como un personaje demasiado parodiado y con actitudes racistas. Si algo le ha gustado siempre al músico es crear polémica y polarizar a la opinión pública alrededor de su imagen.

Tener una residencia en Las Vegas supone un momento cumbre en las carreras de muchos artistas, especialmente porque ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero. La artista que más ingresos ha conseguido con este proyecto ha sido Céline Dion, que ganó la asombrosa cantidad de 681 millones de dólares para una de las residencias más antiguas de Las Vegas, tocando en más de 400 espectáculos desde 2003. Britney Spears, Elton John, Jennifer López y Cher son algunos de los que también han tenido su propia residencia.