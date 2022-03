Kira Miró y Salva Reina son la nueva pareja del cine español, según ¡Hola!

2022 nos acaba de traer una nueva pareja. Después de enterarnos de que Ana Guerra y Víctor Elías están juntos y de que Andrés Valencoso se ha enamorado de la top model sudafricana Candis Swanepoel, este marzo de 2022 nos trae una nueva pareja sorpresa: la conocida actriz Kira Miró y su compañero de profesión y de rodaje en Todos lo hacen, Salva Reina.

Los intérpretes, que hace solo unos días posaron por separado en la alfombra del festival de Cine de Málaga, han sido cazados por la revista ¡Hola! dando un paseo romántico por las calles de Madrid que según la publicación, sería la confirmación de que mantienen una relación sentimental.

Por el momento ni Kira ni Salva han querido confirmar que están juntos, sin embargo, su relación no le extañaría a nadie. Los dos intérpretes han demostrado tener mucha química delante y detrás de la cámara en todos los proyectos en los que han trabajado juntos y eso que no han sido pocos. Miró y Reina han coincidido en los últimos años en Todos lo hacen y también en Vienes o voy, la película que ambos han ido a presentar al conocido festival de Málaga.

Han acudido juntos a un centro de masajes

Según ha podido saber la prensa del corazón, Kira y Salva habrían estado disfrutando de un día de relax juntos en la capital. Los actores han sido pillados saliendo de un centro de masajes, caminando juntos y dedicándose carantoñas e incluso besos.

Nuevas parejas en un año de rupturas

La nueva pareja de actores se une este 2022 en un contexto en el que no dejamos de conocer noticias de rupturas. Parejas tan asentadas como la formada por Nagore Robles y Sandra Barneda, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Tamara Goro y Ezequiel Garay, Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Fonsi Nieto y Marta Castro; así como algunas que no llevaban tantos años pero que prometían como las formadas por Bea Retamal y Dani García, Mayka Rivera y Alejandro Bernardos y Cristina Porta y Luca Onestini, han anunciado en los últimos meses que han decidido poner punto final a sus relaciones después de considerar que no les hacía ningún bien seguir juntos.