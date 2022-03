Horario y dónde ver la 94ª edición de los Premios Óscar en vivo desde España

Arranca la verdadera cuenta atrás para que arranque la 94ª edición de los Óscar. En el Teatro Dolby de Los Ángeles ya está prácticamente todo listo para que en solo unas horas las estrellas de Hollywood y de la música empiecen a desfilar por la que es una de las alfombras rojas más importante del año.

Este 2022 están nominadas películas como Belfast, No mires arriba, El poder del perro, West Side Story, Dune y El Método Williams, actores como Will Smith y Andrew Garfield, actrices de la talla de Nicole Kidman, Jessica Chastain y Kristen Steward, pero pese a que estos gigantes del cine competirán con ellos, desde España tendremos la mirada puesta en cuatro paisanos que podrían arrasar esta noche. La pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz está nominada, respectivamente a 'Mejor Actor' y 'Mejor Actriz', mientras que el músico Alberto Iglesias competirá en la categoría de 'Mejor Banda Sonora' por su aportación a Madres Paralelas y Alberto Mielgo en la sección de 'Mejor Corto Animado' por su trabajo en El Limpiaparabrisas.

Si no quieres perderte ni un segundo de todo lo que ocurre esta noche en los Premios Óscar 2022, además de encontrar la información actualizada de los ganadores y la alfombra roja en LOS40.com, podrás seguir la gala en directo por televisión desde España a través de Movistar Plus+.

La plataforma de televisión propiedad de Telefónica ha preparado una programación especial de cara a la gran fiesta del cine y empezará a emitir desde las 00:00 horas del lunes 28 de marzo un programa resumen en el que se hablará de todos los nominados de la 94ª edición de los Óscar de la mano de María Gómez y que se podrá ver en Estrenos 2 por M+, #0 y Los Oscar por M+.

Después, a las 00:30 horas retransmitirán en directo la y en exclusiva la alfombra roja de los Óscar de 2022 en Estrenos 2 de Movistar Plus+ y más tarde, cuando en España (hora peninsular) sean las 02:00 horas arrancará en este mismo canal la gala de los Premios Óscar.

Beyoncé volverá a los escenarios en los Óscar

Por si las celebrities y el cine no te han convencido de trasnochar para disfrutar de los Premios Óscar de 2022, quizá lo haga la música. En esta 94ª edición de la entrega de los galardones más importantes de la industria de la gran pantalla la mismísima Beyoncé se subirá al escenario.

La cantante volverá a cantar en el Dolby Theatre después de más de 10 años sin actuar en estas galas por lo que la expectación por ver su actuación dando voz a Be Alive de la película King Richard máxima. Además, también se subirán a las tablas Billie Eilish, que interpretará la canción No time to die de la película homónima, Reba McEntire, que cantará Somehow you do de Four Good Days y Sebastían Yatra, que actuará con Dos Oruguitas de Encanto.