El ganador de OT 3, Vicente Seguí, anuncia su retirada de la música: “Estoy enfermo y necesito curarme”

Hace 19 años pudimos conocer a Vicente Seguí por su participación en el programa de Operación Triunfo. El artista se convirtió en el ganador de la tercera edición del concurso de talento y, desde entonces, se ha dedicado en cuerpo y alma a su verdadera pasión: la música. Sin embargo, Vicente Jesús Seguí, más popularmente conocido como Vicente Seguí, ha sorprendido con una triste noticia en la que ha anunciado su retirada de la música. Así, lo ha comunicado el cantante valenciano en su perfil de Instagram con unas sinceras palabras dirigidas a sus fans, que le han acompañado durante casi dos décadas.

Vicente Seguí ha comenzado saludando a todos sus seguidores y seguidoras de Instagram con un mensaje muy claro: “Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero está escrito en concreto para todas y todos los que me habéis dado cariño, amor, compañía y apoyo entre otras muchas cosas “buenas” durante casi 20 años”, ha empezado escribiendo el post.

El artista ha querido dejar claro cuál es el motivo de su retirada y en un acto muy honesto y valiente ha expresado que no está bien: “Estoy enfermo y necesito curarme”, ha continuado declarando Vicente. También, ha querido despejar cualquier duda sobre su posible vuelta a los escenarios: “Voy a dejar la música, de momento totalmente y no sé, sí en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera”, ha explicado muy abiertamente.

En este mensaje, Vicente Seguí ha recalcado uno de sus mayores deseos y es que, de alguna manera, pide paz y tranquilidad para estos momentos tan complicados: “Los que me queréis, yo ya sé que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que, no es necesario que os lamentéis por mí, y en la medida de lo posible os pido, por favor (casi suplicándolo), que no me mandéis mensajes ni me llaméis”. Un hecho que ha calificado de necesario para su “supervivencia” y con el que pretende que nadie se ofenda.

Vicente ha querido cerrar esta emotiva e inesperada despedida asegurando que: “Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada, os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros”.

Su trayectoria profesional tras ‘OT’

Tras obtener la victoria en la tercera edición de Operación Triunfo, Vicente Seguí ha seguido luchando por la música. Al poco tiempo de salir del talent show sacó su primer disco Confidencias, con la ayuda de Alejandro Abad.

En el 2006 el cantante hizo público su segundo álbum bajo el nombre de Gardel Mediterráneo y años más tarde, en 2009, un tercero con el título Mirándote. Desde entonces, ha participado en numerosos bolos de la región valenciana, su tierra. La última vez que se le ha podido ver en televisión ha sido en el 20 aniversario de Operación Triunfo, que tuvo lugar a finales del año pasado.