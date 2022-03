Premios Oscar 2022: La reacción de Nicole Kidman que se hizo viral no fue por la bofetada de Will Smith

Hasta la mitad de la ceremonia, los Premios Oscar 2022 estaban yendo como la seda. Las quinielas parecían estar acertando, aunque había alguna que otra sorpresa; desde España había expectación por las nominaciones de Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Mielgo y Leo Sánchez y la banda sonora de Alberto Iglesias -aunque finalmente solo uno recibió el premio-; y el mundo entero estaba atento para saber cuál sería la película más premiada. Pero llegó el momento entre Will Smith y Chris Rock.

Esa bofetada dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, y todo a causa de una broma sobre el estilismo de Jada Pinkett Smith que no gustó al actor de El Método Williams. Aunque si hay algo que se pueda comparar a la repercusión que tuvo el momento en redes sociales, esa fue la supuesta reacción de Nicole Kidman al momento que se vivió en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La instantánea dio rápidamente la vuelta al mundo como la reacción que tuvo la actriz al presenciar en directo lo ocurrido, siendo carne de todo tipo de memes que acompañaron al del golpe de Smith al cómico que presentaba ese momento de la gala. La fotografía, muy reconocible gracias a todo el revuelo que se vivió, es de la actriz sentada en su asiento notablemente sorprendida, prácticamente como si hubiese visto algo que no se esperaba ver en ese preciso instante. Sin embargo, ya sabemos que la fotografía no guarda relación con el momento específico del ya ganador del Oscar, Will Smith.

Gracias al medio estadounidense Vulture se ha aclarado que la actriz protagonizó ese icónico retrato mucho antes de que pasase toda la polémica. Concretamente, la imagen fue tomada al principio de la ceremonia, en la parte que no fue televisada a los medios y en la que se repartieron ocho premios técnicos.

Kidman no estaba reaccionando a ningún momento desagradable, sino todo lo contrario: esa fue su reacción al ver entrar en el teatro a su colega Jessica Chastain, a la que le guarda un profundo cariño. De hecho, la mayor evidencia de que se trata de este momento y no de cualquier otro es que varias cuentas de Twitter ya habían publicado la imagen varios minutos antes de que Will Smith se levantase de su sitio para hacer "historia de la televisión", tal y como comentó Rock tras recibir la bofetada.

Aunque la ficción parece a veces más apetecible que la realidad, parece que nunca sabremos cómo se vivió el golpe en pleno directo -al menos, de forma gráfica-. Pero siempre perdurarán los premios y todo lo que se ha logrado después de la ceremonia. Aun así, parece que hasta el mismo Smith está dispuesto a pasar página después de haberle pedido disculpas a su compañero por lo ocurrido.