La primera vez de Lost Frequencies en LOS40 Primavera Pop 2022 será en Rubí (Barcelona)

LOS40 Primavera Pop es un festival en el que, como su propio nombre indica, priman los sonidos del pop. Sin embargo, las puertas de una de las mayores fiestas musicales de nuestro país nunca han estado cerradas a otros sonidos como el rock, los sonidos urbanos, el pop latino y por supuesto la electrónica. Y aunque no demasiados djs han pasado por el escenario de nuestra fiesta de la primavera siempre es un placer dar la bienvenida a un debutante en este evento de la talla de Lost Frequencies.

El músico belga actuará por primera vez en LOS40 Primavera Pop 2022 Rubí (Barcelona). Ofrecerá al público que se acerque a L'Escardivol su propuesta electrónica que en los últimos meses se ha visto contagiada por el espíritu del pop gracias a colaboraciones como Where are you now con el cantante británico Calum Scott.

Felix De Laet, más conocido como Lost Frequencies, llegó al mundo con el propósito de llenarnos nuestras playlists con su talento. Y así ha sido durante la última década y media en la que se ha convertido en una referencia de la música electrónica.

Canciones como Are You With Me (que fue número 1 de LOS40 en 2015), Melody y Before Today han sonado en cada rincón del planeta creando una base de fans que aún perdura.

De Laet creció en una familia de músicos y eso se nota en su forma de transmitir sus proyectos, con una creatividad asombrosa. Pasó de formarse en el piano a convertirse en un especialista del deep-house. El Dj se inspira en sonidos hip-hop y jazz para dar un paso más en sus trabajos y lograr ese toque innovador que le caracteriza.

Su nueva propuesta cercana al dance y al pop le ha convertido en uno de los nombres candidatos a convertirse en rey del verano gracias a Where are you now. ¿Será su canción elegida para debutar en LOS40 Primavera Pop? ¿Nos recordará alguno de sus hits de la pasada década?

Todo está preparado para la gran fiesta musical con la que cada año, durante las dos últimas décadas, hemos dado la bienvenida a esta estación y que recogía el espíritu de aquel Fan Club que tantas alegrías nos dió en las ondas de aquellos 40 Principales.

En sus 16 ediciones y en los diferentes conciertos celebrados en alguna de las 6 ciudades que albergaron el show y en los 8 escenarios en los que se realizó se han llegado a reunir más de 300.000 personas para vivirlo en directo. 200 artistas de todo el mundo se han subido al escenario de LOS40 Primavera Pop en España y en este año sumamos uno más gracias al debut de Lost Frequencies. Son solo algunas de las cifras más espectaculares o los detalles más curiosos de la historia de nuestro evento cuya cuenta atrás ha comenzado.