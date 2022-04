Will Smith podría marcharse a un retiro para lidiar con el estrés y hacer examen de conciencia

No son momentos fáciles para Will Smith y de eso no cabe ninguna duda. Desde que el pasado 28 de marzo el actor que saltó a la fama por su papel en El Príncipe de Bel-Air abofeteó en directo al cómico Chris Rock después de que este hiciese una broma de mal gusto sobre la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett, Smith no ha dejado de estar ni un solo segundo el punto de mira de la Academia de Hollywood y de gran parte del planeta.

El actor, que ya ha pedido disculpas por lo sucedido, ha expresado su rechazo a actos como este e incluso ha renunciado a ser miembro de la Academia de Cine, podría estar ahora pensando en marcharse durante un tiempo indefinido a un retiro de lujo para recibir ayuda psicológica, gestionar el estrés que le está provocando la situación y "hacer exámen de cociencia", según publica The Sun.

El medio británico asegura que, según fuentes cercanas al actor de Hollywood, este no se encontraría bien después de todo lo sucedido y que, por ello, se sumergerá en un "retiro del más alto nivel al que suelen acudir ricos y famosos y allí hará examen de conciencia y tratará de descubrir cómo puede seguir adelante".

Las últimas palabras de Will Smith

Pese a que la información de The Sun ha corrido como la pólvora por todo el planeta, el actor no ha hecho ninguna mención pública sobre su posible incorporación a un retiro espiritual ni sobre la supuesta ayuda psicológica que necesitaría. De hecho, el actor ha mantenido silencio desde pocas horas después de los hechos y solo ha intervenido a través de su equipo de prensa, quienes mandaron en su nombre un comunicado a la prensa explicando que Will tiene el corazón roto.

"La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos, a la gente del público y a la audiencia televisiva en sus casas. He traicionado la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser reconocidos por su extraordinario trabajo", indicaba el comunicado con el que el actor de El método Williams renunció a su membresía en la Academia de Hollywood, para concluir sosteniendo que aceptará cualquier consecuencia de la investigación que la organización de los Premios Óscar considere adecuada para él después de sus actos de violencia en la gala y de haberse negado a abandonarla pese a que los responsables del evento le pidieron que lo hiciera.

Sony y Netflix paralizan sus proyectos

Además de la presión mediática, Will Smith también ha visto como en los últimos días su agresión a Chris Rock le ha pasado factura a nivel laboral. Tanto Netflix como Sony, las dos compañías con las que iba a trabajar próximamente, han paralizado Fast and loose y Bad Boys 4, dos películas en las que el actor de Soy leyenda iba ser el protagonista.

Pero no todo han sido rechazos. Will Smith ha recibido el apoyo incondicional de algunos compañeros del mundo mediático y artístico como Luis Fonsi, Janet Hubert, Kevin Hart y Pablo Motos, quienes, pese a condenar la violencia y calificarla con adjetivos como "injustificable", han aceptad su perdón público y no han dudado en mandarle su cariño y su apoyo.