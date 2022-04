Antonio Resines en La Resistencia: 'Soy una bestia sexual y tengo miedo de que me secuestren'

Antonio Resines volvió ayer a La Resistencia. Hizo una entrada triunfal en el plató del programa que se emite en Movistar+. El público se puso en pie y le ovacionó ante lo cual Resines gritó ¡bravo! e hizo una demostración de sus habilidades con la muleta que le acompaña desde hace algún tiempo.

Entre los aplausos alguien del público le llamó “Resistente” en referencia a su recuperación tras más de 40 días ingresado en un hospital madrileño por haberse contagiado de Covid-19.

El título otorgado al actor ha gustado al programa y en un post del Instagram han escrito "¡RESISTENTE!"Creo que nadie mejor que él se ha ganado ese título. Y es que ver el teatro entero coreando su nombre...Me emociono. Que aquí estamos a la broma y a las gilipolleces, pero es la hostia ver a Antonio sonreír y con lo mal que lo ha pasado. Resines es La Resistencia. 👑

Como es tradicional David Broncano preguntó a Resines por el dinero que tiene en el banco y por las relaciones sexuales en el último mes. Repecto a las finanzas personales el actor dijo que la recuperación del Covid le estaba generando muchos gastos y que no tenía nada, explicó “ya no tenía nada antes del Covid. Estaba arruinado”. "En el programa anterior que vine dije que tenía 11 millones, pero es mentira, si los tuviera no los diría ni iría a programas de televisión. Te pueden secuestrar", añadió. Parece que Resines tiene cierto miedo a que le secuestren por tener dinero o por ser muy bueno en la cama, según dijo anoche a Broncano.

"Brutales", así define Resines sus relaciones sexuales. Explicó que con los corticoides provocan "erecciones bestiales, como el caballo. Soy pobre y un bestia sexual, ¿ha quedado claro?".

Broncano quiso saber si el actor conocía los masturbadores masculinos. Parece ser que Resines no los ha probado ni sabía de su existencia ya que preguntó al presentador si eran como un melón y si “la metes y raca”.

La Sanidad pública y Resines

Como en otras intervenciones, el actor hizo un llamamiento al Gobierno para cuidar y dar más recuersos a la Sanidad pública y a sus trabajadores: "Las he pasado putas en el hospital y quiero hacer un pequeño canto hacia ellos, que sigan contratando gente porque, como es la que pagamos todos, hacen falta más medios". Recordó que los impuestos que, aunque duela pagarlos son necesarios porque van a la Sanidad y de ella nos beneficiamos todos cuando vamos al hospital. "Se están acabando los contratos Covid aunque el consejero me ha dicho que van a hacer lo posible por que continúen". Resines dice que estuvo en el Hospital Gregorio Marañón en la biblioteca porque no había sitio en el hospital.

👏🏻👏🏻Los aplausos de las 20h tienen que traducirse en acciones. pic.twitter.com/YJcHphyR8A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 7, 2022

Estos días Resines ha estado recuperándose tras el mal trago que ha vivido por culpa del Covid, continúa con su rehabilitación y tomando fuerzas para sus próximos proyectos.