Vin Diesel confirma el nuevo fichaje para ‘Fast and Furious 10’’: Brie Larson

Puede que Dwayne Johnson The Rock (La Roca) no vaya a aparecer en su papel de Hobbs en la despedida de la saga Fast and Furious pero el reparto de la nueva entrega de la franquicia sigue llenándose de estrellas. La última, confirmada por el mismísimo Vin Diesel será Brie Larson.

La noticia, como decíamos, la dio a conocer el propio actor a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales: "Sí, sí, sí... ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír a carcajadas, te dices a ti mismo esa es la capitana Marvel Claramente hay amor y risa en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienen idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto... su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas. Bienvenida a la FAMILIA Brie".

Como el intérprete deja caer, lo que queda ahora por saber es el papel que desempeñará Brie Larson en el universo cinematográfico FF y si traerá algo del universo cinematográfico Marvel a la franquicia de vehículos y acción más aclamada y taquillera.

Fast and Furious es una de las sagas de mayor éxito de la industria de las dos últimas décadas. La saga coprotagonizada por Paul Walker y Vin Diesel ha ido generando una familia de nombres/actores a los que se han ido sumando más protagonistas entrega a entrega: Dwayne Johnson, Jason Statham, John Cena, Cardi B, Charlize Theron...

Brie Larson recoge el testigo así de Jason Momoa que también fue confirmado hace unas semanas por las cuentas oficiales de la película en las redes sociales. Jason Momoa uniría sus fuerzas a Charlize Theron en este nuevo estreno y se enfrentaría al equipo formado por Vin Diesel como Dominic Toretto, Michelle Rodríguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) o Sung Kang (Han), entre muchos otros.

El plan de Universal Pictures es estrenar Fast and Furious 10 el 19 de mayo de 2023. Comenzaría entonces la cuenta atrás para el fin de la franquicia de acción. Justin Lin sería el director de esta 10ª película como ya sucediera en la anterior entrega. Y todo apunta a que el realizador cerraría la trilogía y la franquicia en la que ya se sentó en la silla del realizador desde la tercera a la sexta entrega. Tanto Diesel como Lin asumirán además la faceta de productores del largometraje. En febrero de 2024 todo llegará a su fin.