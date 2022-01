‘Fast and Furious 10’ ficha a Jason Momoa para el final de la saga

Fast and Furious es una de las sagas de mayor éxito de la industria cinematográfica de las dos últimas décadas. La saga coprotagonizada por Paul Walker y Vin Diesel ha ido generando una familia de nombres/actores a los que se han ido sumando más protagonistas entrega a entrega: Dwayne Johnson, Jason Statham, John Cena, Cardi B, Charlize Theron... El 10º episodio sumará a uno más al reparto: Jason Momoa.

Según desveló The Hollywood Reporter, el actor estaría en conversaciones para unirse a la penúltima película de acción de Fast and Furious que se estrenará en mayo de 2023. Siempre según esta fuente, el actor que dió vida a Arthur Curry en Aquaman podría convertirse en el último villano de FnF. Horas después, el perfil oficial de la película en las redes lo confirmaba oficialmente.

Jason Momoa uniría sus fuerzas a Charlize Theron en este nuevo estreno y se enfrentaría al equipo formado por Vin Diesel como Dominic Toretto, Michelle Rodríguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) o Sung Kang (Han), entre muchos otros.

Justin Lin sería el director de esta 10ª película como ya sucediera en la anterior entrega. Y todo apunta a que el realizador cerraría la trilogía y la franquicia en la que ya se sentó en la silla del realizador desde la tercera a la sexta entrega.

El plan de Universal Pictures es estrenar Fast and Furious 10 el 19 de mayo de 2023. Comenzaría entonces la cuenta atrás para el fin de la franquicia de acción. Tanto Diesel como Lin asumirán además la faceta de productores del largometraje. En febrero de 2024 todo llegará a su fin.

22 años después del estreno de la primera entrega la saga se acerca a su fin aunque no toda la familia estará presente. El pasado 30 de diciembre se publicó una entrevista por parte de la CNN con Dwayne La Roca Johnson. En una de las preguntas, el actor fue preguntado en relación con los rumores sobre su regreso a Fast and Furious y una publicación de Diesel pidiendo que el actor volviera a la franquicia. "Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin. Le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara".

Quien sí estará es Cardi B que tendrá su papel asegurado en la despedida de una de las sagas cinematográficas más queridas del siglo XXI y que vivirá sus episodios finales en los próximos años si la situación de pandemia lo permite.