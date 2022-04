Tras la expulsión de Mayka, Mediaset ha buscado rápidamente quién será la nueva protagonista de Baila Conmigo. Y es que en este programa a veces las cosas no son como parecen, ya que Andrea, otra participante de La isla de las Tentaciones entraba en la mansión haciendo creer a todos los presentes que sería la persona elegida para encontrar el amor.

Sin embargo, después de haber pasado 24 horas en la casa, la ex tentadora conifrmaba que ella no era la nueva protagonista del reality, lo que soprendía a todos. Nagore Robles, que no podía aguantar más sin destapar la intriga, desvelaba abiertamente quién sería la persona que ocuparía el puesto de Mayka: Gal.la, otra concursante que participó en la última edición de La isla de las Tentaciones y que hace poco volvía a estar en medio del foco por su supuesta relación con Manuel, uno de los concursantes más polémicos de la isla.

Con él mantuvo una breve historia, pero ahora se convierten en compañeros que buscan conocer a alguien con quien surja la chispa. Algo que implica que ambos convivan durante muchas horas en las mismas paredes en "La nueva mansión del amor".

El tenso reencuentro entre Manuel y Gal.la

Manuel no se esperaba que su nueva compañera fuese Gal.la, lo que le provocó cierto nerviosismo. Aunque no se le notó demasiado porque ambos se saludaron de forma afectuosa. Sin embargo, la alegría duró poco porque Gal.la, sin reparos y seguramente con el objetivo de desestabilizarle, le preguntó si quería que estuviera allí. A lo que él respondía muy bloqueado: “No, no quiero. Que te vaya muy bien, te deseo lo mejor, pero no quería estar aquí contigo”.

Veremos cómo evoluciona la convivencia de Manuel y Gala en los próximos días y si no saltan las chispas de nuevo entre ellos.