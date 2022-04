Lo ha confirmado a través de sus redes sociales dando una gran sorpresa a toda su legión de seguidores. El próximo 13 de mayo Mimi Doblas estrenará el primer documental biográfico de su carrera sobre su proyecto musical como Lola Índigo.

Un estreno en el que la artista ha estado trabajando intensamente durante mucho tiempo y que ahora permitirá a su público más fiel y también a aquellos que no la conozcan acercarse un poco más a sus orígenes y descubrir qué es lo que sucede entre bastidores.

"13 de mayo en @PrimeVideoES 💞 LA NIÑA 💞 EL DOCUMENTAL para el mundo entero 🌍 la historia de como la niña lo soñó y vosotros lo hicisteis realidad ✨ probablemente lo mas bonito que hice en mi vida gracias @fremantleesp por la oportunidad" ha publicado en su perfil oficial de Instagram.

El texto va acompañado de un pequeño teaser de apenas medio minuto en el que vemos que el documental no irá solo sobre la preparación de su más reciente disco, de su espectacular colaboración con Tini y con Belinda o de su imponente gira de presentación sino también sobre cómo una joven cumplió sus sueños de llegar a lo más alto gracias a su trabajo con la música y el baile.

"Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, he cogido lo diva y lo he puesto sobre el escenario... Si a mí me parece importante hacer una canción sobre mis amigas, pues lo voy a hacer. Pero todo lo demás, la niña, Mimi, es lo realmente importante" se escucha explicar a Miriam Doblas en diferentes extractos de lo que será su documental.

No cabe duda de que la etapa de La niña ha sido muy importante dentro de su carrera musical. Una etapa que abrió en LOS40 Primavera Pop donde estrenó la canción por primera vez. Tras cerrar un 2021 lleno de éxitos, Lola empezó por todo lo alto 2022 con shows y conciertos por toda España. La niña de la escuela ha sido uno de sus mayores hits convirtiéndose en todo un himno de empoderamiento femenino que, obviamente, conquistó el Número 1 de LOS40.

¿Descubriremos en La Niña El Documental algún dato sobre el pasado de Mimi Doblas que no sabíamos? Nos tocará esperar para descubrirlo.