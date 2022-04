Las lágrimas de Karol G en el “mejor momento” de su vida sobre el escenario

Parecía difícil lograrlo después de un éxito como Tusa pero Karol G está teniendo un 2022 más exitoso aún si cabe que cualquier año anterior de su carrera. Obviamente no estaría en esta situación de no haber ido logrando peldaño a peldaño todo lo que se ha propuesto pero la colombiana está viviendo un año memorable e inolvidable que le ha dado "uno de los mejores momentos" de su vida sobre el escenario.

Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de su paso por el festival Coachella 2022 donde consiguió meterse al público en el bolsillo con una doble espectacular actuación con invitados de lujo como Becky G y J Balvin y en el que el nivel de decibelios cuando pisó el escenario fue una locura.

Así lo ha descrito Karol G en su cuenta oficial en Instagram. Lo más impactante de todo no es sólo el texto que pone la piel de gallina. Esos 48 segundos de vídeo en el que vemos a la artista emocionada y al borde del llanto con lágrimas asomándose a los ojos es la mejor demostración de que pese a ser estrellas mundiales de la música, también son de carne y hueso.

"En mi Recap de @coachella no podía faltar este preciso momento. Precisó y PRECIOSO!!! … el momento en el que entendí que era una realidad. Que todos esos meses de trabajo estaban ahí representándonos y que ese primer momento en ese escenario no se iba a volver a repetir jamás así que traté de disfrutármelo infinito. Gracias equipo por hacer que esa oportunidad valiera la pena, que todos la disfrutaran y quedara para la historia y gracias a ustedes, que sin saberlo, me regalaron unos de los mejores momentos de mi vida. Me dejaron llenita de amor y desbordada en motivación 🤞🏽❤️‍🩹 Para siempre BICHOTELLA 🥺🥺🥺❤️🤏🏽 !!!!" escribía la solista colombiana.

Karol G acaba de anunciar la fase americana de su nueva gira mundial en la que seguro volverá a vivir momentos tan intensos como este para el que se estuvo preparando durante meses: "6 meses de trabajo se me fueron como en 5 minutos pero fue más increibleeeeee de lo que algún día imagineeeee ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 GRACIAS POR EL AMOR A TODOS !!! Gracias @tiesto hasta yo enloquecí cuando saliste 🔥 Gracias mamiii @iambeckyg Brillaste como nuncaaa!!! 👑 En nombre de los Latinos rompimos ayer en COACHELLA 🥺 pdta: Para ti Colombia 🇨🇴⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐".

Como decíamos, un año inolvidable para ella que está teniendo reconocimientos increíbles como su triunfo en los Latin American Music Awards, donde fue la artista que más galardones se llevó y en las principales categorías (Mejor Artista del Año, Mejor Artista Urbana del Año, Mejor Disco del Año, Mejor Disco Urbano del Año, Mejor Colaboración...), o el título de Artista 'Rule Breaker' concedido por Billboard.

"Ayer fue el que ha sido para mi tal vez uno de los días más especiales del año… Billboard Me hizo un increíble honor cómo “Rule Breaker” en una noche donde celebran el talento y el trabajo de la mujer en la industria de la música. Vi esa gala durante años soñando estar allí, visualizándome convencida de que trabajando duro podía llegar y puedo decir que fue más especial de lo que incluso pensé que podría ser❤️‍🔥 Además de tener la increíble oportunidad de cantar delante de mujeres que tanto admiro y respeto. Hoy me desperté sin poder creerlo todavía pero ahí está una vez más … lo lindo de la vida y los sueños QUE SI SE CUMPLEN y aún no caigo de cómo y después de tantos año pero SI PASA ♥️♥️♥️ Gracias a todos los que estuvieron ahí presentes , Gracias @billboard por semejante noche ✨✨✨" confesó en su día.