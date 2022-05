¿Qué películas y series hay que ver para entender ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena este 6 de mayo, y las expectativas de los fans es mayúscula. La primera película de Marvel Studios este 2022 puede ser la más ambiciosa de los últimos años -tal y como se ve en su tráiler-, aunque no deja de ser una secuela... De varias películas.

Este título, dirigido por Sam Raimi, es la segunda película en solitario del personaje de Benedict Cumberbatch; aunque eso no quita que le hayamos visto en más de una ocasión. Desde el estreno de su película en 2016, el personaje se ha pasado por Thor: Ragnarok, Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Spider-Man: No Way Home. Aunque como cualquier fan marvelita sabrá, estas no son las únicas películas que hay que ver para entender esta nueva aventura sin que se te escape ningún detalle.

En LOS40 ya hemos podido ver la película, y sin entrar en ningún tipo de spoilers, te hemos preparado una lista de películas y series de Marvel que ver antes de sentarte en tu butaca y disfrutar de una de las películas más esperadas de los últimos años. Coge libreta y boli, porque la lista es algo compleja:

WandaVision

Bruja Escarlata y Visión se estrenaba en Disney+ el pasado 15 de enero de 2021, consagrando a Wanda Maximoff como uno de los personajes más queridos y admirados de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. No es ningún secreto que la superheroína tendrá un papel elemental en la película, por lo que revisitar sus nueve capítulos quizá te venga muy bien de cara al estreno.

¿Qué pasaría si...?

La primera serie animada que es canon en el MCU habla del multiverso, por lo que es evidente que viene muy bien verla antes de ver la película. Pueden ser capítulos sueltos, aunque la temporada completa de nueve episodios sigue una misma línea argumental que te ayudará a dominar el concepto multiversal antes de ver a Strange de nuevo en la gran pantalla.

Loki

Kevin Feige ha confirmado que todo este lío multiversal sucede en Loki. La serie en solitario del personaje de Tom Hiddleston enganchó a los fans desde su estreno, y es una buena manera de conectar con ciertos conceptos sobre todas las realidades que existen en la película.

Spider-Man: No Way Home

La antecesora directa de El Multiverso de la Locura es la tercera película de Spidey en el MCU, en la cual Strange tiene un papel muy importante en la trama. En ella podemos ver al doctor tras su lucha con Thanos, y empezando a conectar con el multiverso de la peor manera posible. A su vez, para ver esta película, conviene ver la trilogía del mismo personaje dirigida por Sam Raimi, que también te ayudará a captar su estilo a la perfección.

Doctor Strange

La opción más obvia, pero que no hay que dejar de lado. Por muchas películas que haya entre medias, el debut del personaje es esencial de cara a esta película. Si bien es cierto que Sam Raimi se ha tomado muchas libertades creativas de cara a ponerle otro tono a la historia, es indispensable.

TODO Marvel

La secuela de Doctor Strange es una de las películas más dependientes de su predecesora para poder entenderla a la perfección. Si bien habría que ver desde Doctor Strange en adelante, nunca estaría de más ver otros títulos como X-Men, con referencias presentes en el tráiler. Si hay tiempo y ganas, ¡empieza el maratón!

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena el 6 de mayo.