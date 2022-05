El sorprendente giro en la carrera del ex RBD Christopher Uckermann

Son casi 35 minutos de vídeo en el que descubrimos a un Christopher Uckermann que hasta ahora no habíamos visto. El ex componente de RBD ha mostrado su faceta más personal y espiritual en este vídeo de más de media hora en sus redes sociales en el que confirma que le va a dar un sorprendente giro a su carrera.

"Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos que es la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño" fueron algunas de las primeras palabras del solista mexicano en el que confesaba que va a retirarse del entretenimiento tal y como venía haciendo hasta ahora.

No se trata de una retirada definitiva sino de una nueva perspectiva de su carrera: "Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona".

El actor y cantante quiere potenciar así la faceta más espiritual de su carrera artística. Seguirá en la música y en otros proyectos artísticos pero con una "perspectiva espiritual" no económica y ni siquiera relacionada con el éxito.

"Ya no soy el protagonista, ahora somos un equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen, son las cosas que más valoro en este planeta tierra. La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar" asegura Christopher Uckermann.

En una entrevista con LOS40, el ex RBD nunca quiso dejar la puerta cerrada ni para un nuevo proyecto musical ni para una futura reunión. Sin embargo, ahora parece que el rumbo de Christopher, igual que el de los otros miembros que tomaron su decisión, es otro muy distinto.