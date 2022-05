Suben las temperaturas: Cristina Pedroche y Tamara Gorro se refrescan en bikini

Las temperaturas de este pasado fin de semana ya han sido próximas a las veraniegas. Poco a poco vemos como el termómetro marca más grados centígrados y los afortunados que tienen piscinas privadas han podido darse su primer baño. El resto de los mortales nos conformamos con ir a una terraza a la sombra y verles, mientras pensamos en el día que nos toque a nosotros darnos un chapuzón.

Hemos podido ver a Cristina Pedroche lucir un sencillo bikini sin estampado negro pero que la queda espectacular. El modelo elegido para dar el pistoletazo de salida a la temporada de verano está formado por su sujetador halter y una subida braga negra que la hace un tipazo de impresión. La presentadora hace mucho deporte y cuida su alimentación aunque no para de comer, tal y como vemos en sus redes sociales. No debe ser fácil no hacerlo cuando tu marido es el reconocido chef Dabiz Muñoz.

La influencer Tamara Gorro nos ha dado mucha más envidia viendo como sus hijos se bañaban en la piscina. Gracias al contenido que ha subido a sus redes sociales hemos podido comprobar que Gorro se está recuperando de la reciente operación. Gorro como siempre tiene una actitud positiva y alegre antes las adversidades. Esta mamá molona ha posado con varios modelos de bikini dejando ver sus cicatrices en el abdomen. Tamara no puede bañarse todavía porque el cloro de la piscina no le viene bien pero sí se ha dado una ducha en el jardín. El bikini verde elegido por Gorro, con la parte superior tipo cortina y la braguita tiene cuatro tiras, que hace que el conjunto sea más especial.

Hace unas semanas vimos a otras famosas e influencer luciendo ya bikinis como Pilar Rubio. En el caso de la presentadora y empresaria ha lucido bañadores diseñados por ella misma.

Primer día de bikini para Pedroche. / Ig Cristina Pedroche

De las primeras en lucir en bañador fue Juls Janeiro. Ella se atrevió a finales del mes de abril con un posado muy sexy en el que además se apreciaba como le ha quedado el pecho tras la operación a la que se ha somentido la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

En los próximos días y semanas iremos viendo más posados veraniegos y aquí en Los40 daremos buena cuenta de ello.