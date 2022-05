Dua Lipa tiene nueva canción. Pero no se trata de una canción propia sino de un tema que lleva su nombre y que otro artista le ha dedicado. El debut discográfico de Jack Harlow ha llegado rodeado de una gran expectación debido a la presencia de este título: Dua Lipa.

El músico debutante ha confirmado a varios medios que le dedicó una sesión privada a la británica para conseguir su aprobación: "Quería tener su bendición así que la llamé por Facetime y la toqué para ella porque no quería lanzar la canción sin que supiera nada de ella ni que se extrañase. Si ella hubiera dicho que la odiaba y no quería que la sacara, no habría visto la luz".

Harlow ha confesado que existe un sentimiento de admiración muy grande hacia la cantante inglesa aunque la reacción de Dua Lipa en sus propias palabras quizá no fueron excesivamente motivadoras: "Oh, esta no es mi canción. Está bien... supongo".

El músico confiesa que ahora su relación con la artista es mejor y confía en que cuando se lance, su opinión sobre el tema cambie: "Creo que cuando salga la canción, ella lo apreciará un poco más".

Dua Lipa se une a la lista con Madonna, Mick Jagger, Rihanna o Lady Gaga, entre muchas otras

Durante la celebración de LOS40 Music Awards 2018 Pablo Alborán reconoció en el discurso de agradecimiento de un premio que el galardón se lo debía a la música que otros artistas hacen porque su música se nutre de ellos. Y no sólo de sus letras o sus melodías sino que su visión de la vida, su carácter, su condición de celebrities los convierte muchas veces en objeto de admiración para otros artistas.

Ese pensamiento ha dado lugar a canciones de músicos y grupos que dedicaron sus temas a otros artistas. Una manera de quedar inmortalizados a través de la música de otros.

Es el caso de Maroon 5 y Christina Aguilera con Moves like Jagger. Además de ser uno de los duetos más celebrados de los últimos tiempos, esta colaboración entre ambos jueces de X Factor es también un sentido homenaje al líder de los Rolling Stones.

The Wanted hizo algo parecido a lo que ha hecho Harlow pero con Rihanna. Y desde Reino Unido también recibimos She's Madonna de Robbie Williams. La inspiración para este tema le vino a Robbie cuando una ex de Guy Ritchie le contó cómo este la dejó por la Reina del Pop diciéndole: "Mira, sabes que te quiero, ¡pero ella es Madonna!"

A Harlow también le ha sucedido lo mismo por lo que pasó Zenttric. Cuando los chicos decidieron titular su single con el nombre de una de las artistas más notorias del planeta, Lady Gaga, hubo quienes les criticaron por intentar aprovecharse del tirón de esta. Pero el tema no estaba nada mal... Habrá que esperar para escuchar Dua Lipa.