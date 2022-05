Las reacciones de WhatsApp ya están disponibles y así puedes aplicarlas desde Iphone, Android y WhatsApp Web

Las reacciones a los comentarios de WhatsApp al estilo story de Instagram o Telegram ya han llegado. Una nueva forma de comunicarnos sin apenas escribir nada solamente compartiendo un emoji.Pese a que las reacciones están todavía implementándose entre todos los usuarios de WhatsApp, algunos ya están disfrutando de esta novedad de la plataforma.

Antes de saber cómo funcionan las reacciones de WhatsApp es importante que tengas en cuenta que solo puedes seleccionar un emoji por mensaje, aunque siempre existe la opción de poder cambiarlo por otro. En este caso, se sobrescribirá el actual al antiguo.

Reaccionar a los mensajes de WhatshApp es realmente sencillo, ya que funciona prácticamente igual que en otras aplicaciones como Twitter o Instagram, aunque guarda alguna disparidad con la de Telegram. Para que puedas entender cómo funcionan las reacciones a los comentarios en WhatsApp desde Iphone, Android e incluso, WhatsAp Web te explicamos cómo proceder paso a paso.

Cómo reaccionar a mensajes en WhatsApp en Iphone

La forma de reacción a un comentario o una imagen de WhatsApp desde un dispositivo Android es muy simple. Lee atentamente estos pasos y aplícalo de forma simultánea desde tu dispositivo:

Seleccionar el mensaje de la conversación al que quieres reaccionar de forma prolongada. De todas las opciones, fíjate en la parte superior donde salen todos los emojis y selecciona el que quieras. Chequea que tu reacción al mensaje aparece observando los pequeños iconos que aparecen junto al comentario (tal y como puedes ver en la imagen).

Así es cómo se ven las reacciones de WhatsApp en una conversación cualquiera. / WhatsApp Chat Propio

Si las reacciones de WhatsApp no te aparecen, no te preocupes, probablemente sea porque aún no tienes esta función activada en tu cuenta.

Cómo reaccionar a mensajes en WhatsApp en Android

Para reaccionar a los comentarios y/o imágenes de WhatsApp en Android tendrás que hacer un proceso similar al de Iphone. Toma nota de los siguientes pasos y repítelo al mismo tiempo:

Seleccionar el mensaje hasta que aparezcan todos los emojis con los que podrás reaccionar. Escoge el que quieras. Corrobora que has reaccionado al mensaje observando un pequeño icono de emoji junto al comentario o la imagen.

Reacción a los mensajes de WhatsApp desde un dispositivo Android. / WhatsApp Propio

Cómo reaccionar a mensajes en WhatsApp Web

Desde WhatsApp Web también podrás reaccionar a los diferentes mensajes que te envíen. Sin embargo y pese a que el método pueda ser bastante similar, reaccionar a los mensajes desde WhatsApp Web tiene algunas particularidades a tener en cuenta.

Los pasos a seguir para hacer las reacciones de WhatsApp desde la web. / WhatsApp chat Propio

En este caso no se necesita dejar de forma prolongada la selección, sino que será tan simple como poner el ratón del ordenador sobre el mensaje que se quiere reaccionar. Para entender el procedimiento aquí podrás ver los pasos de cómo reaccionar a mensajes desde WhatsApp Web:

Acercar el cursor del ratón al mensaje. Hacer clic en el icono de una cara blanca y sonriente que aparece justo al lado. Clicar en ese icono, fijarte en la parte superior de los emojis y seleccionar uno. Después, puedes chequearlo viendo que junto al mensaje aparece el emoji seleccionado en pequeño.

¿Cómo ver las reacciones de un mensaje de WhatsApp?

Como hemos mencionado anteriormente se pueden modificar las reacciones a los comentarios con esta nueva integración de WhatsApp. Por tanto, si ya has reaccionado a un mensaje y te has dado cuenta que te has equivocado o te has arrepentido de haber mandado ese, ¡calma! La plataforma de Mark Zuckerberg también ha pensado en eso.

Puedes modificar el emoji elegido previamente para reaccionar a un mensaje en WhatsApp seleccionando de nuevo un icono y sustituyéndolo por el nuevo.Pero lo mejor no acaba aquí, ya que si también te lo has pensado mejor y directamente quieres que esa reacción a ese determinado mensaje no aparezca definitivamente, WhatsApp te da la oportunidad de eliminarlo.

¿Cómo eliminar las reacciones de los mensajes de WhatsApp?

De forma muy sencilla. Solo tendrás que pulsar durante dos ocasiones seguidas el icono de la reacción en pequeñito que aparece junto al mensaje y darle directamente a eliminar. Por tanto, los pasos para poder eliminar tu reacción a un mensaje de WhatsApp son:

Tocar dos veces el emoji de la reacción que has seleccionado previamente y que aparece en pequeño. Hacer clic en la parte de “tú” y así quedará eliminada la reacción.

Así es la imagen que se muestra para Iphone, Android y WhatsApp web cuando quieres eliminar las reacciones. / WhatsApp chat Propio

Esto es algo que se aplica tanto para la versión WhatsApp web, Iphone y Android.