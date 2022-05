Rosalía estrena el videoclip de ‘Delirio de Grandeza’: sus propios ‘Juegos del hambre’

El oro pudo más que mi dolor

No tuviste compasión de mi agonía

Tú sabiendo que mi alma se moría

Con amigos entre copas te reías

La ambición, delirio de grandeza

Hizo en mí un ser martirizado

Porque estaba locamente enamorado

Mujer, yo no merezco esa bajeza

Espero con el tiempo justiciero

Que retornes buscando una ilusión de amor

Y volverás a mí, así lo espero

Así lo espero

Mujer sin corazón

Man, it's ridiculous

I got you so delirious

Kiss me through the phone

While I lick you just like licorice

Man, it's ridiculous

I got you so delirious

Kiss me through the phone

While I lick you just like licorice

Man, it's ridiculous

I got you so delirious

Kiss me through the phone

While I lick you just like licorice

Man, it's ridiculous

I got you so delirious

Kiss me through the phone

While I lick you just like licorice

Espero con el tiempo justiciero

Que retornes buscando una ilusión de amor

Y volverás a mí

Así lo espero

Así lo espero, mujer sin corazón