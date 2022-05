Los participantes al límite en la segunda semifinal de ‘El Desafío’

Si la semana pasada en la primera gala de la semifinal María José Campanario sorprendía con un reto que ni su marido se esperaba, esta segunda semifinal también ha estado cargada de un gran estupor, ya que todos los participantes han intentado dar lo mejor de sí mismos para conseguir el ansiado pase a la final.

En este último programa las tensiones han estado más presentes que nunca, ya que los participantes han tenido que dar un último empujón para que sus nombres se colasen en la lista de los finalistas. Uno de los momentos más interesantes de la noche lo ha protagonizado Lorena Castell, que ha cambiado a última hora su reto añadiéndole una dificultad añadida a su prueba final: el tiro con Carabina. Un hecho que lejos de conquistar al jurado ha acabado siendo su propia sentencia, ya que ha obtenido una de las peores puntuaciones.

Jesulín de Ubrique, que ha sido un gran descubrimiento durante estos meses, también ha protagonizado otro de los grandes momentos de la noche. Y es que el torero que, ya avanzó en la primera gala que era muy competitivo y que lo daría todo para llegar a la final, en su último reto lo ha demostrado una vez más. Y es que Jesulín tenía que enfrentarse al aprendizaje de ocho idiomas diferentes al mismo tiempo.

Sin embargo, esta prueba parece que no ha gustado mucho al torero y así lo ha dejado entrever a los miembros del jurado. “Estoy viendo un nivel brutal, unas pruebas fabulosas... Me habéis puesto una prueba que al único que se le enreda la lengua es a mí. Aquí cada uno toca sus palos y yo no toco ningún palo de mi prueba. A ver en el berenjenal en el que me habéis metido”, ha comentado con un tono cuanto menos suspicaz. Sin embargo, la dificultad del reto le ha llevado a dar lo mejor de sí mismo y superar la prueba.

¡Bravo! Jesulín de Ubrique se convierte en un auténtico políglota 🌍 #DesafíoSemifinal2 pic.twitter.com/7tgSApiulE — El Desafío (@eldesafioA3) May 13, 2022

Las tensiones con el jurado

La actuación de Jesulín de Ubrique ha sido muy comentada entre los miembros del jurado, quienes con la voz de Juan del Val han asegurado que ver a Jesulín de Ubrique tratando de decir algunas frases en varios idiomas es “lo más gracioso del mundo”. Un comentario que no ha calado muy hondo en el torero, que ha seguido muy concentrado en su prueba.

María Pombo ha sido otra de los rostros que no ha pasado desapercibido en este último programa. La influencer ha tenido que enfrentarse a un reto de escalada completamente a ciegas, que ha sorprendido a todos los presentes por su perfecta ejecución. Un hecho que no ha pasado desapercibido para los usuarios de Twitter que no daban crédito a la baja puntuación del jurado que Pombo ha recibido.

¡Desafío superado! María Pombo consigue escalar a ciegas todo el recorrido sin caerse #DesafíoSemifinal2 pic.twitter.com/lCFP1N2okx — El Desafío (@eldesafioA3) May 13, 2022

Sin embargo y pese a todo Pilar Rubio la ha felicitado públiciamente premiando su “esfuerzo”. Unas palabras que llegan después de que varios días atrás María Pombo y Pilar Rubio protagonizasen un tenso encuentro por las valoraciones de esta última y el resto de miembros del jurado.

El nuevo look de Santiago Segura

Ahora ya lejos de las tensiones con las valoraciones de los retos, Santiago Segura ha protagonizado otro de los momentos más cómicos de la noche y es que el director de cine ha pedido a los compañeros de maquillaje del programa de Antena 3 que le pintarán la calva para que cuando la cámara cogiera algún plano desde atrás no se le notará tanto. Algo que el propio Segura ha contado con mucho humor.

¿Quiénes son los finalistas de El Desafío?

Esta último programa de Antena 3 ha estado marcado por muchas tensiones, ya que en él se han decidido los finalistas del programa de El Desafío, que tras enfrentarse a sus respectivas pruebas han conseguido llegar a la final del concurso:

Raquel Sánchez Silva. Omar Montes. Juan Betancourt. Jesulín de Ubrique.

Todos ellos han ido ganando las mejores puntuaciones semana tras semana y ahora, se han colado en la final, a la que tendrán que enfrentarse de nuevo entre ellos para ver quién consigue el premio definitivo de esta edición.