De Evaluna a Jennifer Lawrence: las celebrities que celebran este 1 de mayo su primer Día de la Madre

2021 fue un año repleto de nacimientos entre las celebrities y 2022 va por el mismo camino. Después de que en nuestro país influencers y celebrities como María Pombo y Edurne diesen a luz a principios del año pasado, son varias las famosas nacionales e internacionales que hace solo unos meses —e incluso en algún caso concreto, días— que han dado a luz a su primer hijo o hija y que, por lo tanto, este 1 de mayo celebrarán por primera vez con todas las de la ley el Día de la Madre.

Aquí os contamos quiénes son las mamás primerizas que hoy por fin podrán celebrar el Día de la Madre viéndole la carita a su bebé:

1. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence luciendo embarazo. / Gotham/GC Images

La actriz Jennifer Lawrence ha sido mamá hace solo una semana. La actriz que encarnó a la heroína Katniss Everdeen en Los juegos del hambre y que recientemente ha vuelto a saborear el éxito con Don't look Up dio a luz a su primer hijo el pasado 24 de abril, según publicó TMZ. Eso sí, hasta el momento no ha trascendido el sexo del bebé. Lawrence no tiene redes sociales y es muy cuidadosa con su vida privada, por lo que es muy posible que, al menos durante un buen tiempo, ella y su marido, el galerista Cooke Maroney, mantengan a su bebé alejado de las fotos. ¡Sea como sea, desde LOS40 le deseamos a la nueva mamá muchísima felicidad en este Día de la Madre!

2. Esther Acebo

La actriz española Esther Acebo también ha sido madre recientemente. La mujer que dio vida a Mónica Gaztambide alias Estocolmo en la exitosa serie de Netflix La casa de papel se ha convirtió en mamá primeriza el pasado 5 de marzo de 2022 después de 25 horas de parto del que surgió su hija Sol.

Aunque el deslumbramiento fue duro para Acebo, la actriz se encuentra muy feliz con su maternidad, algo que no duda en compartir con sus seguidores en las redes a través de instantáneas y mensajes que desprenden kilos y kilos de amor. ¡Feliz primer Día de la Madre, Esther!

3. Greeicy Rendón

La conocida actriz y cantante colombiana Greeicy también ha sido mamá hace apenas unos días. Aunque ella todavía se está recuperando del parto, su pareja, Mike Bahía ha sido el encargado de hacer pública la noticia con una foto muy tierna en la que se pueden ver las huellas del bebé impregnando el brazo del padre. ¡Feliz Día de la Madre Greeicy! ¡Muchísimas felicidades y que te recuperes muy pronto!

4. Eavaluna

Evaluna Montaner y Camilo son otros de los papás primerizos más famosos del momento. La pareja recibió a su hija Índigo a principios del mes de abril y desde entonces se han dedicado por entero a disfrutar de ella. Así que seguro que ellos este año celebran por todo lo alto el Día de la Madre. Eso sí, casi con total seguridad que lo hagan el 8 de mayo, el día en el que se celebra esta festividad en Colombia y en Venezuela.

5. María Adánez

La actriz María Adánez se convirtió en madre por primera vez en mayo de 2021 y, aunque su pequeño Claudio está ya rozando un año de vida, este será su primer Día de la Madre. Adánez está feliz con su bebé y no deja de compartir pequeños momentos de su vida con sus followers, quienes seguro que, igual que nosotros, le desean un felicísimo Día de la Madre.

6. Marisa Jara

La modelo Marisa Jara ha luchado muchísimo para convertirse en mamá y finalmente hace solo un mes logró cumplir su sueño gracias a Tomás, el pequeño bebé que le ha regalado el día más bonito de su vida. ¡Feliz Día de la Madre, Marisa!

7. Martha Hunt

La modelo de Victoria's Secret Martha Hunt, una de las más icónicas de las que ha trabajado para la firma, dio a luz a su primera hija el pasado 6 de noviembre de 2021 aunque no fue hasta finales de ese mismo mes cuando anunció públicamente que Emery había llegado a este mundo. ¡Feliz primer Día de la Madre, Martha!

8. Perrie Edwards

En 2021 ha habido baby boom en las Little Mix y aquí están la mitad de las pruebas: La cantante Pierre Edwards y el futboisa Alex Oxalde-Chamberlain recibieron a su primer hijo el pasado mes de agosto, un bebé al que han llamado Axel Oxalde-Chamberlain.

9. Leigh-Anne Pinnock

La otra responsable del baby boom en Little Mix ha sido Leigh-Anne Pinnock, quien en la misma semana en la que Perrie tuvo a Axel, dio a luz a dos gemelos que llegaron por sorpresa para cambiarle para siempre la vida.

10. Halsey

Otra de las cantantes que se estrena este 2022 en el Día de la Madre es la estadounidense Halsey. Ashley Nicolette recibió a su primer hijo junto a Alev Aydin el pasado mes de julio de 2021. El bebé se llama Ender Ridley Aydin y ha llegado a sus vidas para coparles de amor.

11. Mon Laferte

"¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!", exclamó al mundo la cantautora chilena Mon Laferte el pasado mes de febrero para compartir con todos sus seguidores que, al fin, su hijo Joel había llegado a este mundo. Hoy, algo más de dos mese después somos nosotros quienes le deseamos mucha más felicidad a ella. ¡A disfrutar del Día de la Madre!

12. Valentina Ferrer

El 27 de junio de 2021 la modelo Valentina Ferrer y el cantante J Balvin recibieron a Río, un bebé con el que la argentina se convirtió en madre por primera vez. La pareja está feliz con su pequeño y desde aquí les deseamos que pasen un muy feliz Día de la Madre.