Estos son los comentarios de un comensal de ‘First Dates’ que nunca tienes que decir en una cita

El último programa de First Dates ha venido cargado de sorpresas y no lo decimos por el formato en sí, sino por algunos de sus protagonistas que han vuelto a eclipsar los focos del restaurante más conocido de la televisión. Hace unos días era Anabel y sus peculiares manías y ahora le ha tocado el turno a Sergio (42 años). Es un peluquero y barbero de Barcelona que ha venido a este dating show para ver sí con suerte y tras tres intentos fallidos conseguía encontrar el verdadero amor.

Sin embargo, pese a que sus intenciones eran buenas desde el principio se ha notado que esta cita iba ser cuanto menos inolvidable. Su cita, ajena a todo lo que le iba a presenciar, ha acudido al programa pisando fuerte. María (51 años) es asesora de imagen y residente en Madrid y se ha autodefinido como una persona “camaleónica”. Sergio al verla no ha podido ocultar su cara de alegría. “Eres un pibón” le ha declarado a la madrileña. A Sergio parece que le gusta el riesgo porque no ha dudado en demostrar al instante su mayor don, pese a que existía la posibilidad de cargarse ya su primera cita.

"Yo es que soy capaz de leer las rayitas de la mano"

Igual es un experto en rayitas y no lo sospechábamos #firstdates17m pic.twitter.com/VIe8nM1Jwl — Pienso, luego pisto (@Ilovepisto) May 17, 2022

Sergio ha cogido la mano de María y le ha "examinado" la sexualidad confirmando que parecía que “había poca”. Algo que a ella le ha sorprendido mucho, pero que no se ha cortado en confirmar, ya que había estado durante mucho tiempo casada. Sergio ha seguido profundizando en su lectura y no ha tardado en asegurar que la personalidad de María era “normalita”. Un comentario que no ha pasado desapercibida ni a su cita ni a Carlos, que casi al unísono han declarado: “Esta cita promete”.

El inadecuado piropo de Sergio

El resto de la velada ha transcurrido con "normalidad". Él ha estado muy centrado en no equivocarse, tanto que al final ha perdido el objetivo: conquistar a su cita. De nuevo, el catalán ha hecho alarde de su espontaneidad y le ha hecho un piropo inapropiado a la madrileña. “Me gustan las mujeres como tú. Aunque bueno... Más gorditas”. No basta con eso, Sergio ha cogido carrerilla y sin darle tiempo a articular palabra a su cita, le ha confesado que busca una pareja que “quiera tener hijos”.

#FirstDates17M me gustan como tú ,,,, bueno más altas k tu , me gustan más gordas k tu…. Vamos k la han clavado contigo 😝 pic.twitter.com/C0kFh6KSHo — patricia (@pgv2308) May 17, 2022

Algo que María ha rechazado de inmediato. Pero él, entre risas, le ha comentado que tiene “hijos no reconocidos”, ya que ha sido donante de esperma. Algo que le ha parecido de “muy mal gusto” a María. Sin embargo y para más inri, Sergio ha vuelto a sorprender, esta vez con su oratoria y su conocimiento. “Los hombres podemos tener hijos toda la vida. En cambio, las mujeres no podéis tener hijos porque no sois fértiles” ha explicado muy seguro.

Pero qué este ha donado esperma?????

Donde? En un careefour? Lidl?

No me jodas. #FirstDates17M — Cris 🐶 🐨 (@Crisramales) May 17, 2022

jamás iré a un banco de semen si puedo ser que Sergio sea el donante 😬#FirstDates17M — maribel caicedo (@riascos_maribel) May 17, 2022

Y quien ha sido el insensato que ha admitido a este como donante ❓❓ #FirstDates17M pic.twitter.com/auZfYwXWYn — Pedro (@PierreFRQ) May 17, 2022

María, dentro de su asombro, le ha preguntado: "¿De dón te has sacado esa información?". A lo que él ha respondido que se trataba de la “evolución humana” y que, precisamente, por eso no existen centros donantes de óvulos. Después de presumir de sus grandes dotes comunicativas sobre la reproducción, ha llegado el turno del amor.

Entre las rayas,lo de que le gustan más gorditas y lo de donante de esperma, lo está bordando el Poli Díaz #FirstDates17M — Peibol (@Peazodepeibol) May 17, 2022

La infinita paciencia de María

Sergio, por su parte y sin ningún tipo de vergüenza ha confesado que ha tenido tres relaciones fallidas y que con todas ellas se ha comprado un piso. Un bien material que, para evitar problemas, ha preferido que ellas se quedasen. Además, le ha comentado a María que lo mejor cuando tienes una pareja es comprarse un piso para así probar la convivencia. Lo que ya ha desatado la indignación de María: "Nunca he tenido una cita como esta ni he conocido a una persona con un cerebro tan surrealista como este”.

Pese a todo ello, la madrileña ha continuado hasta el final con su cita, pero evidentemente durante el encuentro ha confirmado que viven en realidades distintas y por eso, ha rechazado volver a ver al de Badalona.