Omar Sánchez se rodea de sus amigas de ‘Supervivientes’ para inaugurar su nuevo proyecto profesional

Si nos hubieran preguntado hace un año, habríamos asegurado que, si Omar Sánchez inaugurase una tienda de surf, la primera que estaría a su lado sería Anabel Pantoja. Pero es que hace un año no sabíamos que la boda de la pareja era tan inminente y la ruptura, lo mismo.

Pero las cosas cambian muy rápido y de lo que pensábamos hace un año a la realidad que tenemos hoy delante, hay un mundo. Lo que sí tenemos es la inauguración del nuevo proyecto profesional del canario.

Y no ha estado Anabel a su lado, ella sigue en la isla sufriendo y con el corazón dividido entre su ex, su compañero en Supervivientes, Yulen Pereira y un camarero en Sevilla. Las que sí han estado al lado de Omar son Alexia Rivas, Palito Dominguín y Marta de Lola.

Nueva aventura profesional

Omar ha inaugurado una tienda de surf en la misma localidad en la que reside su ex. “Ilusión, trabajo y esfuerzo, así se lleva construyendo @marcallao durante varios años, y ayer por fin abrimos las puertas con nuestra primera tienda y escuela física”, informaba en sus redes junto a una foto en la que podemos verle en el interior de su nuevo establecimiento.

“Gracias a mi familia, amigos y todos los que acudieron apoyarme en este día tan especial para mí y por supuesto personas que no han podido acudir que también los llevo en el corazón. Marcallao no es sólo una tienda o una escuela si no un estilo de vida”, subrayaba sobre el día de la inauguración.

“Estoy emocionado y contento a la vez de cómo ha salido todo, muchas gracias de corazón a todos por el apoyo y por seguir animándome día a día 🖤🖤”, terminaba.

En seguida el universo Mediaset se unía a la celebración con sus comentarios.

Asraf Beno: Enhorabuena brooo 💪🏽💪🏽

Iván González: Enhorabuena amigo, A POR TODAS!! 🚀👌🏽

Marta López: Enhorabuena amigo, te lo mereces!!!😘

Marta de Lola: Ha sido increible amigo! Te deseo lo mejor en este proyecto y en tu vida en general! Sabes que te quiero mucho!!! GRACIAS❤️

Reencuentro Supervivientes

Precisamente Lola es una de las que se ha acercado a Canarias para estar a su lado. Y allí se ha reencontrado con su gran amiga Palito Dominguín. Se lo han pasado en grande por lo que podemos ver en las imágenes que han compartido. Las hemos visto marcarse uno de esos bailes que eran tan comunes en el palafito que compartieron durante tanto tiempo en Honduras y que tanto las unió.

“He pasado un fin de semana espectacular con todos ellos, pero mi @palitodominguin es mi Pali❤️🫶"” escribía Lola. " Sobran las palabras creo… 🥹😂♥️”, añadía su amiga junto a otra foto de las dos haciendo el payaso, muertas de la risa. "Te quiero tanto, amiga, te echaba muchísimo de menos❤️❤️❤️❤️”, respondía Lola.

Otra de las que no podía faltar en un día tan importante para él era Alexia Rivas, que, por supuesto, no quiso perderse este reencuentro que tantos recuerdos nos trae de la anterior edición de Supervivientes.